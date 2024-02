Na društvenim mrežama je nastao opći kaos nakon što su se proširile fotke uništenih plakata na kojima se nalazi srpska pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović.

Billboardi su postavljeni u Zagrebu povodom koncerta u Mariboru koji se odražava sredinom ožujka, a mnogi su odlučili komentirati njihovo uništavanje te su mišljenja podvojena.

Neki smatraju da plakatima na kojima se nalazi Ceca nije mjesto u Hrvatskoj, a drugi drže do toga da je zabranjeno uništavanje tuđe imovine.

"Ista ta osoba koja je to napravila sigurno zna sve njezine pjesme napamet", "Vidio sam to dok sam šetao. Ne znam je li gore što je plakat uništen ili to što je na njemu Ceca. Ne slušam Cecu, ali mi je grozno da se tako uništava imovina", pisali su korisnici društvene mreže X(bivšeg Twittera), a jedan je dodao: "Ljubav za osobu koja je pošarala ovaj billboard u Zagrebu. Trebalo ga je spaliti", komentirao je, a nedugo nakon toga je viđena fotka još jednog uništenog billboarda, ali ovoga puta na Laništu.

Većina je uvjerena da je loša ideja bila postaviti plakat na ovu lokaciju jer se na Laništu nalazi puno branitelja koji bi tako nešto mogli shvatiti kao provokaciju.

"Što smo doživjeli da ovo moramo gledati usred Zagreba! I još na Laništu gdje ima puno branitelja", rekao je jedan korisnik društvene mreže, a nedugo nakon objave fotke se oglasila i sama Ceca koja je naglasila da je ona omiljena među Hrvatima.

"Hrvati me obožavaju, glazba ne zna za politiku i granice. Ne dotiču me ekstremne manjine, a ponajmanje Albanci iz Hrvatske", rekla je za Blic pjevačica koja je nedavno izjavila da kad gostuje u Sloveniji, ima mnogo publike koja dolazi iz Hrvatske jer je Slovenija blizu, a ona u Hrvatskoj ne nastupa.

Napomenula je da nema zabranu nastupanja u Hrvatskoj.

Podsjetimo da je nedavno Jelena Karleuša javno optužila Svetlanu Cecu Ražnatović da je prošle godine namjerno sabotirala njezinu karijeru te prijavila njezin YouTube kanal za kršenja autorskih prava, a zbog toga je Karleuša imala velike probleme.

"Nažalost, bolesna mržnja, nemoć i opsjednutost Svetlane Ražnatović prema meni kulminirala je prošlog ljeta kada je s Futom Radulovićem, namjerno tri puta 'štrajkala' moj YouTube kanal s mojom kompletnom karijerom od skoro 30 godina. To je automatski značilo skidanje YT kanala. Namjerno su birali trenutak pred izlazak mojih dvaju albuma kako bi mi nanijeli maksimalnu štetu jer sam s novim kanalom morala krenuti od nule, što je dramatično utjecalo na broj pregleda", rekla je Karleuša u svojoj objavi na Instagramu.

Odvjetnik njezina bivšeg suradnika Aleksandra Milića Milija tvrdi da je Ceca oštetila niz srpskih glazbenika i da je na svoj YouTube kanal stavila brojne materijale drugih glazbenika za koje nema autorska prava. Zbog toga bi joj mogao biti ugašen YouTube kanal, a za kršenje autorskih prava joj prijeti i od pet mjeseci do pet godina zatvora, piše Kurir.

