Srpska pjevačica Jelena Karleuša javno je optužila svoju kolegicu, pjevačicu Svetlanu Ceca Ražnatović da je prošle godine namjerno sabotirala njezinu karijeru. Karleuša optužuje Cecu da je bez valjanog razloga, odnosno, samo kako bi joj počinila zlo, prijavila YouTube kanal za kršenja autorskih prava. Zbog toga je Karleuša imala velike probleme.

"Nažalost, bolesna mržnja, nemoć i opsjednutost Svetlane Ražnatović prema meni kulminirala je prošlog ljeta kada je zajedno s Futom Radulovićem, namjerno tri puta 'strajkala' moj YouTube kanal s mojom kompletnom karijerom od skoro 30 godina", započela je Jelena na Instagramu te objasnila:

"To je automatski značilo skidanje YT kanala. Namjerno su birali trenutak pred izlazak mojih dvaju albuma kako bi mi nanijeli maksimalnu štetu jer sam s novim kanalom morala krenuti od nule, što je dramatično utjecalo na broj pregleda. Iako je moj novi kanal u rekordnom vremenu dobio enormni broj pratitelja, a nove pjesme preko 100 milijuna pregleda, namjera Fute Radulovića, čija je pokojna žena bila moj prijatelj i pisala velik dio mojih pjesama, kao i namjera Svetlane Ražnatović, bila je samo jedno - da učine zlo", napisala je Karleuša.

Zatim je rekla i kako je mogla vratiti Ceci milo za drago, no nije.

"Iako sam bezbroj puta Svetlani Ražnatović mogla obrisati, ne YT kanal nego i ime iz Google pretrage, ja se takvim kriminalnim aktivnostima i bolesnom mržnjom nikada nisam bavila. Postoje stvari koje pjevač pjevaču ne radi, makar to bila i Svetlana Ražnatović koja se čitav život bavila mutnim radnjama te je zato i poznata u narodu po nadimku Nanogica. Vraćanje mog YT kanala s kompletnom diskografijom je u sudskom postupku i naravno da će biti presuđeno u moju korist, kao i sve svih ovih godina, a Futa Radulović i Svetlana Ražnatović morat će urezivati crtice u zid ćelije koja će, nadam se, biti hladna", napisala je Karleuša te dodala:

"Ovo pišem da bi kolege pjevači, ljudi iz glazbene industrije kao i publika po tko zna koji put jasno vidjeli TKO je Svetlana Ražnatović i na što je to zlo spremno. A kada je riječ o Futi Raduloviću, neka mu služi na čast i obraz kada u kriminalnim radnjama pomaže osobi kojoj je bio zabranjen pristup sprovodu njegove žene i sina. Ljudsko dno je očigledno dobilo svoj podrum", zaključila je pjevačica.

Svetlana Ceca Ražnatović nedavno se pohvalila da je dobila na sudu bivšeg suradnika Aleksandra Milića Milija i da su po presudi njih dvoje od sada suvlasnici fonograma nad njenim albumima, no njegov odvjetnik tvrdi kako je spor još u tijeku te da je Ceca oštetila čitav niz srpskih glazbenika. Naime, ona je na svoj YouTube kanal bespravno stavila brojne materijale drugih glazbenika za koje nema autorska prava. Osim što bi joj mogao biti ugašen YouTube kanal, Ceci za kršenje autorskih prava prijeti i do pet mjeseci do pet godina zatvora, piše Kurir.