Cecin menadžer nakon napada na producenta Sašu Mirkovića: 'Evo predat ću se policiji'

Velibor Popović Pop, menadžer srpske pjevačice Svetlane Ražnatović Cece, našao se u središtu incidenta koji je proteklog vikenda šokirao centar Zagreba. Ispred luksuznog zagrebačkog hotela došlo je do fizičkog sukoba, nakon čega je srpski producent i poduzetnik Saša Mirković bio sav krvav.

Iako je policijska istraga još uvijek otvorena, prema neslužbenim informacijama Popović je bio nedostupan istražiteljima koji su ga pokušavali pronaći.

Foto: Nikola Anđić Saša Mirković

Popović će se predati policiji

Popović je za 24sata potvrdio da se nalazi 10-ak kilometara od Zagreba. "Dobro sam, evo čekam, ići ću dati izjavu, prijavit ću se policiji. Čekam odvjetnike. Idem na policiju, moram, čekam samo odvjetnika", rekao je Popović i dodao kako on nije bio inicijator sukoba.

"Izašao je iz automobila i napao me, počeo mi je djecu psovati, vrijeđao Cecu, Pejovića, prijetio mi je i krenuo na mene. Ništa strašno", naglasio je Popović.

Poznato je da se Mirković nalazio u Zagrebu zbog koncerta Ane Nikolić, dok je Popović stigao povodom nastupa pjevačice Tee Tairović. Cijeli događaj brzo je odjeknuo javnošću, a Mirković se ubrzo oglasio iz bolničke postelje putem TikToka.

"Da me ne bi svi zvali, znači situacija je sljedeća. Izašao sam iz automobila i krenuo prema hotelu. To se dogodilo 1,5 metar od hotela. Bio je s Boškom Jankovićem, nosili su neke akreditacije. Čovjek me udario s leđa, pao sam, a on me nastavio šutati u glavu. Da bi se zaštitio postavio sam ruke jer sam već bio na podu. Već sam upozoravao da oni idu na pokušaj ubojstva i evo to se i obistinilo. Sad pitam tužioca koji je odbio moju prijavu i nije ništa provjerio - je li vam drago što se ljudi ovako maltretiraju i udaraju mučki s leđa i ubijaju ili pokušavaju ubiti", ispričao je Mirković.

"To se dogodilo u centru Zagreba ispred hotela Sheraton. Dao sam iskaz zagrebačkoj policiji. Nadam da će počinitelj biti procesuiran i uhićen. Kao i svi banditi koji su s njim na vezi. Upravo se spremam za operaciju jer mi je ruka polomljena na tri mjesta! Baš zato što sam štitio glavu. Živi i sretni bili svi i sva djeca i svi ljudi na ovom svijetu, a ovakvi banditi koji udaraju mučki s leđa, trebaju ići tamo gdje im je mjesto i da ih nitko više ne izvadi van. A ne da se busaju u prsa kako su najjači", zaključio je u svom videu.

