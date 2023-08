Srpska folk zvijezda Ceca Ražnatović je za srpske medije komentirala prašinu koja se podigla zbog predstojećih koncerata Dine Merlina u Beogradu.

Podsjetimo, bosanski glazbenik u studenom će održati čak četiri koncerta u beogradskoj Areni što je izazvalo nezadovoljstvo velikog broja ljudi, a bila je i raspisana peticija kojom se tražila zabrana ulaska pjevača u Srbiju jer je navodno vrijeđao Srbe devedesetih godina. Peticija je u međuvremenu uklonjena.

"To je već politika. To nema veze sa muzikom. Ja bih razumjela da su se bunili kada je trebao prvi put doći u Beograd. Pa da kažeš imaš ljude koji vole koji ne vole. Tako i za mene neki me vole neki me ne vole, ne možete cijelom svijetu ugoditi. Čovjek dolazi treći put, što je on to novo rekao i da li je rekao da bi se podigla takva prašina? Mislim da je to potpuno bezveze. Nemojte ljudi miješati politiku i muziku. To su apsolutno dva različita svijeta, dva različita univerzuma. Tko voli neka sluša. Beograd je uvijek bio grad koji je bio odličan domaćin. Imali smo mnogo gore primjere pa nikad nitko nije reagirao u Srbiji. Mnogo gore primjere za neku vrstu sankcija. Ja sam ponosna na svoju zemlju, na svoj narod koji nije zlopamtilo. Narod koji jako prašta, brzo prašta. Da li su to prednosti ili mane, vrijeme će pokazati“, rekla je Ceca, a piše Nova.

Pjevačica ne planira uskoro nastupati u Sarajevu ili Zagrebu, no smatra da je bitan oprost i da politiku ne treba uplitati u muziku.

"Apsolutno nisam za uznemiravanje nekih duhova koji nam apsolutno nisu potrebni. Svašta smo preživjeli, apsolutno sve zemlje ex Jugoslavije i ako Bog da da krenemo nekim novim putem ja bih bila najsretnija. Ja ovo ne govorim da bih pravila sebi teren za Sarajevo ili Zagreb. Ja svoju publiku iz ex Jugoslavije pozivam na Ušće i nikada nisam imala problem s tim niti sam se ikada u životu nekome dodvoravala, niti sam ikada u životu za nekog rekla ružnu riječ. Čak ni onima koji su znali biti drski prema meni i nepristojni ili bezobrazni. Šutila sam jer šutnju smatram da nikada nitko nije pobijedio. Drugo, ovo govorim kao čovjek i mislim da bezveze trošimo energije na neke negativne stvari. Ide život, ljudi praštajte, volite se, uživajte u muzici i to je najbitnije“, zaključila je.