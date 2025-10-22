Čašica razgovora s Đurđom Adlešić: 'Čvrsto se držim tog pravila, a imam jedan porok'
Pričali smo s Đurđom Adlešić o tome kako njeguje ljepotu i mir u zrelijim godinama
Nekadašnja potpredsjednica Vlade i saborska zastupnica, Đurđa Adlešić (65) već godinama živi daleko od političke pozornice.
Nakon desetljeća provedenih u javnom životu i važnih državnih dužnosti, povukla se u mirniji ritam u rodnom Bjelovaru. Iza sebe ima bogatu političku karijeru, a danas uživa u mirovini i aktivna je u društvenom angažmanu. Predsjednica je udruge "Hrvatska pomaže" i bavi se humanitarnim radom, uključujući razminiranje i pomoć ukrajinskoj djeci. Iako nije aktivna u politici, povremeno komentira politička zbivanja.
U razgovoru za naš portal Net.hr, pričala nam je o svojim svakodnevnim navikama, rutini njege, stavu prema ljepoti i starenju, ali i o važnosti same umjerenosti.
Kako izgleda vaša svakodnevna rutina njege lica i kože?
Redovito čistim i toniziram kožu, hidratantne kreme danju i zaštitni faktor, a noćna njega uključuje masniju kremu. Nastojim dovoljno spavati i zdravo jesti.
Koji je vaš trik da koža i u šezdesetima izgleda zdravo i njegovano?
Kožu treba pokušati sačuvati od preranog starenja, ali mislim da pretjerani invazivni tretmani samo ističu godine. Umjerenost je važna.
Šminkate li se svakodnevno ili birate prirodan izgled?
Nisam ljubitelj jake šminke, naročito ne u ovim godinama. Kvalitetna krema, tonizirajuća sa zaštitnim faktorom. Rado stavim jači ruž navečer, a dnevno biram što bliže prirodnom izgledu. Oči otvoriti trepavicama prirodnog izgleda.
Bez kojeg beauty proizvoda ne izlazite iz kuće?
Ne izlazim bez dobre tonizirajuće kreme, ruža, parfema, kreme za ruke i četkice za zube.
Kako njegujete kosu, imate li poseban ritual?
Kosa mora biti čista, njegovana, što prirodnija. Frizuru najradije prepustim sjajnoj Karli.
Mislite li da se stav prema ljepoti mijenja s godinama?
Stav prema ljepoti se mijenja s godinama. Podupirem eksperimentiranje u mladosti... Kasnije ne.
Pratite li beauty trendove ili ste vjerni provjerenim klasicima?
Vjerna sam klasicima. Imam izrazito suhu kožu pa ona traži malo medicinske hidratacije i brige o teksturi.
Kako održavate energiju i vitalnost u svakodnevici?
Čvrsto se držim pravila da se ne ide u krevet bez čiste kože i dobre kreme. Povremeno se ipak konzultiram s dermatologom i dobrim kozmetičarom. Uvijek može bolje i više, ali ja vježbam samo dva puta dnevno. Puno hodam, volim vrt i prirodu, zdravu hranu, puno sna i moj porok... Čaša dobrog crnog vina! Također i kvalitetan društveni život: kazalište, kino, putovanja.
Koji je vaš osobni savjet ženama koje žele izgledati i osjećati se dobro?
Savjete ne volim davati, svatko mora otkriti što mu odgovara. Važno je pronaći balans i uživati u životu. Imamo na čemu biti zahvalni.
