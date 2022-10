Kraljevska obitelj postala je sinonim za ekstravagantne i raskošne modne dodatke, odnosno tijare, ogrlice, broševe, narukvice i naušnice. No, postoji jedan modni dodatak kojeg kraljica supruga Camilla Parker Bowles (75) nikad neće nositi, piše Express.

Ona, naime, nikad nije probušila uši, niti to namjerava, iako ima pristup jednim od najboljih kolekcija nakita u cijelom svijetu.

Camilla je u razgovoru za Vogue u srpnju ove godine otkrila zašto se toliko tome opire te kako je to biti baka. Njene najstarije unuke su Lola Parker Bowles (15), kći Camillina sina Toma Parkera Bowlesa, i Eliza Lopes (14), kći Camilline kćeri Laure Lopes.

Neće se dati nagovoriti

"Djevojke se počinju oblačiti i šminkati i, znate, prilično je zastrašujuće kada ih vidite. Izlaze s probušenim ušima i puno šminke, smiješne boje kose", kazala je Camilla.

Poznato je da Camilla nema probušene uši, a na pitanje hoće li ih probušiti kazala je da neće.

"Sigurno neću bušiti uši, nitko me neće na to natjerati. Odbijala sam to do sada i odbijam i dalje. Sigurno se neću predomisliti sada u 75. godini", rekla je.

Dodala je da će je unuci pokušati "nagovoriti", no istaknula je da unatoč tome ona to neće napraviti.

Camilla u svojoj kolekciji ima nakit i dragulje koji su vrijedni milijune, a nosi isključivo naušnice na klip.