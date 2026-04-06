FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TAJNOVITI PAR

Cameron Diaz nakon dugo vremena snimljena sa suprugom: Znate li tko je on?

×
Foto: TheImageDirect.com/The Image Direct/Profimedia

Za razliku od njezinih poznatih kolegica, Cameron Diaz svoj privatni život čuva kao zmija noge. Udana je za poznatog glazbenika, no pojedinosti o njihovom životu i dalje su nepoznanica

6.4.2026.
18:03
Hot.hr
TheImageDirect.com/The Image Direct/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Znate li za koga je udana holivudska ljepotica Cameron Diaz? Popularna glumica Cameron Diaz već više od desetljeća uživa u braku s glazbenikom Benjijem Maddenom, članom benda Good Charlotte. Par se upoznao preko Nicole Richie i Benjijeva brata Joela Maddena, a sudbonosno "da" izrekli su 2015. godine. Danas imaju dvoje djece: kćer Raddix i sina Cardinala, čime su svoju ljubavnu priču zaokružili u toplu obiteljsku oazu.

Iako ih inače rijetko imamo priliku vidjeti zajedno, paparazzi su ih fotografirali u New Yorku u ležernom izdanju kako opušteno šeću gradom.

Inače, Benji Madden američki je glazbenik, tekstopisac i producent, a najpoznatiji je kao gitarist i prateći vokal benda Good Charlotte, koji je obilježio pop-punk scenu ranih 2000-ih. Osim glazbene karijere, aktivan je i kao producent te sudjeluje u raznim kreativnim projektima unutar industrije zabave.

Cameron Diaz čuva svoju privatnost kao zmija noge, no obožavateljima je u prosincu 2024. ipak odlučila podariti jedan vrijedan savjet.

Gostujući u podcastu “Artist Friendly”, koji vodi njezin šogor Joel Madden, glumica je otvoreno progovorila o braku i otkrila da tajna sretnog odnosa leži u - bračnoj terapiji naglašavajući koliko je važno kontinuirano ulagati u odnos i otvorenu komunikaciju.

Podsjetimo, 53-godišnja glumica u prošlosti je bila u vezi s nekim poznatim holivudskim facama. Krajem 90-ih bila je u vezi s Mattom Dillonom, a početkom 2000-ih s glazbenikom Justinom Timberlakeom. Također je bila zaručena za glumca Jareda Leta, a povezivalo ju se i s bejzbolašem Alexom Rodriguezom.

Cameron DiazBenji MaddenLjubavHollywood
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike