Cameron Diaz nakon dugo vremena snimljena sa suprugom: Znate li tko je on?

Znate li za koga je udana holivudska ljepotica Cameron Diaz? Popularna glumica Cameron Diaz već više od desetljeća uživa u braku s glazbenikom Benjijem Maddenom, članom benda Good Charlotte. Par se upoznao preko Nicole Richie i Benjijeva brata Joela Maddena, a sudbonosno "da" izrekli su 2015. godine. Danas imaju dvoje djece: kćer Raddix i sina Cardinala, čime su svoju ljubavnu priču zaokružili u toplu obiteljsku oazu.

Iako ih inače rijetko imamo priliku vidjeti zajedno, paparazzi su ih fotografirali u New Yorku u ležernom izdanju kako opušteno šeću gradom.

Inače, Benji Madden američki je glazbenik, tekstopisac i producent, a najpoznatiji je kao gitarist i prateći vokal benda Good Charlotte, koji je obilježio pop-punk scenu ranih 2000-ih. Osim glazbene karijere, aktivan je i kao producent te sudjeluje u raznim kreativnim projektima unutar industrije zabave.

Cameron Diaz čuva svoju privatnost kao zmija noge, no obožavateljima je u prosincu 2024. ipak odlučila podariti jedan vrijedan savjet.

Gostujući u podcastu “Artist Friendly”, koji vodi njezin šogor Joel Madden, glumica je otvoreno progovorila o braku i otkrila da tajna sretnog odnosa leži u - bračnoj terapiji naglašavajući koliko je važno kontinuirano ulagati u odnos i otvorenu komunikaciju.

Podsjetimo, 53-godišnja glumica u prošlosti je bila u vezi s nekim poznatim holivudskim facama. Krajem 90-ih bila je u vezi s Mattom Dillonom, a početkom 2000-ih s glazbenikom Justinom Timberlakeom. Također je bila zaručena za glumca Jareda Leta, a povezivalo ju se i s bejzbolašem Alexom Rodriguezom.

