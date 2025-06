Buga Marija o majčinstvu i ljubavi na prvi pogled: 'Matej je predivan tata, on i Mai imaju posebnu vezu'

Majčinstvo se često opisuje i kao iscrpljujuća vožnja bez kočnica – neprospavane noći i manjak vremena za sebe. No, kazališna glumica i operna pjevačica Buga Marija Šimić Milošev (31) doživjela je nešto posve drugačije. Umjesto kaosa, stigao je - mir.

Pripremala se na ono ''najgore'' - kronično nespavanje, emotivne krize, gubitak ravnoteže. Umjesto toga, dočekao ju je najljepši paradoks. I to zahvaljujući dolasku malenog Maia, dječaka koji, kako Buga kaže, “odmah znao u kakvu obitelj dolazi”.

Simpatična Buga u intimnom razgovoru otkriva kako izgleda njezin novi život, zašto se ne boji povratka na posao, kako s partnerom, violončelistom Matejem Miloševom, gradi svakodnevicu punu razumijevanja, i zašto njihov odnos od prvog dana naziva "onim pravim''.

Kako se osjećate sada kada ste postali majka – što Vas je najviše iznenadilo u toj novoj životnoj ulozi?

Osim što se na dane, naravno, osjećam pospano - zapravo se osjećam izvrsno. Iznenadilo me ono pozitivno. Pripremala sam se na težinu, na promjene, na nefleksibilnost. No, nije me to dočekalo. I to me zapravo dosta iznenadilo. Kao i nekakav osjećaj slobode, moći i stabilnosti koji se pojavio.





Je li majčinstvo onakvo kakvim ste ga zamišljali ili je stvarnost drukčija?

Ljepše je. Naravno, čudna sam si kad reagiram s brigom na nešto što bi mi prije bila sitnica i kako mi tijelo reagira recimo glavoboljom ili tenzijom na njegov plač. No, kako sam već i rekla – zapravo sam se spremala na puno veću težinu od one koja me dočekala. Možda mi baš zato i jest lakše. Ovdje uvijek moram napomenuti da imam veliku sreću u fleksibilnosti svog rasporeda, velikoj prisutnosti, brizi i ljubavi svog supruga, kao i potporu obitelji i prijatelja. Bez toga sigurno ne bi bilo tako. Moram isto tako dodati da je to i stvar perspektive, ali i rada na sebi koji mi godinama (psihoterapija, coaching) jako pomaže.

Koliko je zahtjevan Mai? Jeste li jedna od onih majki sretnica koje spavaju cijelu noć ili...?

Mai je zaista divno dijete. Ja uvijek kažem kako se čini da je shvatio u kakvu je obitelj došao. Znatiželjan je, fleksibilan, veseo, jako prisutan i imam dojam kao da se dogovaramo sve još od početka. Ne spavamo cijelu noć s obzirom na to da dojim. Imamo periode kad spavamo manje, ali sreća je da nam je Mai od početka davao barem po dva sata u komadu, pa sve do nekih 5, 6 (to što mi prekasno odemo spavati je naš problem, ha-ha). No, kako sam se pripremala na to da nećemo uopće spavati ili da ćemo se buditi svakih pola sata, ovo se odmah lakše podnosi. Iako doista ima dana kad smo zgaženi, ali su oni meni više iznimka nego pravilo. Možda pomaže i to što sam cijeli život manje spavala pa mi je to nekako normalno.





Brzo ste se vjenčali nakon što ste se zaljubili – što Vas je potaknulo na taj korak? Odmah ste znali da je on onaj pravi?

Dva tjedna nakon što smo uplovili u vezu, Matej me stavio u imenik pod "buduća žena", a ja njega pod "budući muž". Tako da - da, stvari su bile jasne gotovo odmah da je to - to. A onda kad sam ostala trudna, to nas je još malo poguralo. Da nije, vjenčanje bi vjerojatno bilo ove godine. Drago mi je da nije.

Kako se Matej snašao u ulozi oca?

Matej je predivan tata. On i Mai imaju posebnu vezu od početka s obzirom na to da sam rodila carskim rezom pa dok su mene šivali su njih dvojica proveli sat vremena koža na kožu. Iskreno, ne mogu zamisliti kako bi mi bilo da Matej nije tu i takav kakav je, a i presretna sam da Mai ima takvog tatu. Njih dvojica imaju svoju spiku, ali puno razgovaramo o odgoju, metodama, pristupu i na tome sam mu isto jako zahvalna da možemo imati tako otvoren odnos i učiti jedno od drugoga.

Vaša majka Vitomira nedavno nam je otkrila kako nije jedna od onih baka koje mijenjaju pelene. Je li njezin stil odgoja bio stroži ili popustljiviji? Kako danas gledate na djetinjstvo?

Mislim da se majka i ja danas razumijemo bolje nego ikada. Mama je definitivno bila stroga i imale smo puno razmirica i neslaganja kad sam bila mlađa. Dosta smo drugačije i mislim da je svaka u onoj drugoj izazivala upravo one dijelove koje same nismo imale. Što je naravno izazovno. No, moje djetinjstvo je bilo sretno, ispunjeno, sigurno, odrasla sam znajući da bez obzira na sve izazove, razmirice - obitelj je uvijek tu i ljubav je neupitna. Znala sam da ćemo na kraju dana svi uvijek biti - tu. I to je jako velika stvar. Imali smo teških perioda, kao i svaka obitelj, ali generalni osjećaj vezan za moje djetinjstvo je jako pozitivan i lijep.

Planirate li se u majčinstvu oslanjati na metode koje ste sami doživjeli kod svoje majke ili birate neki drugačiji pristup?

Rekla bih da planiram pratiti sebe, Maija i našu cijelu obiteljsku dinamiku. Mislim da je mama imala neke jako važne i dobre metode koje su u meni ostale upisane i sigurno ću ih "proslijediti", a neke ću drugačije. Što mislim da je prirodno. Mislim da, kad pričamo o generacijskim obrascima, ne smijemo zaboraviti da su okolnosti u kojima su naši roditelji i prijašnje generacije odgajale djecu bile dosta drugačije nego naše. Osim toga, to kakvo je dijete Mai već sada je različito od onoga kakva sam ja bila, moj porod je na mene ostavio drugačiji trag nego na nju, moja je podrška okoline drugačija nego njena... Nisam sklona tim usporedbama jer mislim da nemaju smisla i kada znaš da su tvoji roditelji radili najbolje što su znali i onako kako je bilo najbolje i nužno za nas u tom datom trenutku - onda znaš da ćeš tako i ti, što god to sada u ovom trenutku značilo, nebitno je li to isto ili različito od onoga kako su oni. Ali s obzirom na to da mislim da sam sasvim dobro ispala, sigurno da ću neke stvari pratiti.

Kako izgleda Vaša svakodnevica otkad imate bebu – uspijevate li pronaći vrijeme za sebe?

Moja je sreća što ni prije bebe moj raspored nije bio fiksan i svaki je dan izgledao drugačije pa se tako i nastavilo i to mi nije neka promjena. S obzirom na to da imam muža koji je 90 posto vremena s nama - apsolutno uspijevam imati vremena za sebe. Dapače, imam nevjerojatan privilegij da od prvog dana on podržava i potiče me da u svakom danu napravim nešto za sebe i trudimo se da oboje imamo to jer znamo da ćemo zapravo tako biti bolji i jedan drugome, ali i Maiju. Kad smo već kod metoda naših roditelja, ono što svakako preuzimam od svojih je razmišljanje da je dijete došlo u obitelj i postaje njen dio što znači da život ne staje i ne mijenja se u svakom segmentu zato što je došlo dijete. Život se prilagođava apsolutno i prati dijete i njegove potrebe, to svakako. No, ponavljam, to je lako kad imaš partnera i obitelj, ali i ostale životne okolnosti kakve ja imam. Mislim da nikako nije fer niti smisleno uspoređivati se i očekivati da će nam svima biti isto.

Je li Vam bilo teško napraviti pauzu od posla zbog trudnoće i majčinstva?

Posljednji mjesec trudnoće mi je bio težak, spor, trajao je vječnost, a uz to nisam radila i onda mi je to baš bilo teško. No, s obzirom na to da je moj posao izrazito kreativan, ne mogu reći da sam napravila od njega pauzu jer moje ideje idu sa mnom. Moj mozak stalno nešto radi, a kako ja kažem - ideje me napadaju, tako da ne bih zapravo rekla da sam napravila neku pauzu. Pogotovo sada imam dojam da sam kreativnija, poduzetnija, nego što sam ikada bila. Da, ne radim niti blizu u punom kapacitetu, još sam na porodiljnom, i to mi zapravo nije teško palo. Dapače, malo sam presložila prioritete time i mislim da će se dosta toga promijeniti u načinu na koji radim kad se skroz vratim. U mom slučaju moj je posao zaista neodvojiv dio mog života, pa onda ne mogu napraviti pauzu jer bi to bilo napraviti pauzu od života.

Planirate li uskoro povratak kazališnim daskama (ako već niste) ili dajete prednost obiteljskom životu?

Morala sam odigrati i pokloniti nekoliko izvedbi, ali i dalje sam zapravo na porodiljnom. Od rujna se planiram vratiti u većem kapacitetu. Mala scena i kazalište je dio mog doma i moje obitelji, tako da kod mene tu baš nema odvajanja tako. Imam tu veliku sreću da Mai može svuda sa mnom, da ga mogu dojiti u kazališnoj garderobi, pa čak i na sceni, da može gledati probe i biti sa mnom, ali i da ima i tatu, a i obitelj i prijatelje s kojima može biti, ako sam ja na predstavi. Mislim da je sve pitanje balansa. Pratit ćemo se i prilagođavati ovisno o tome što je kome potrebno i kako je najbolje za sve nas da se svi osjećamo viđeno, ispunjeno, a opet - zajedno.

