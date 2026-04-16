Brunejski princ i ljepotica hrvatskih korijena podijelili dirljive trenutke s dvomjesečnom kćeri

Princ Abdul Mateen od Bruneja (35), poznat po aktivnom životu i popularnosti na društvenim mrežama, ponovno je oduševio svojih nekoliko milijuna pratitelja. Ovaj put, razlog nisu bile vojne vježbe ili sportska natjecanja, već najintimniji trenuci iz njegovog novog poglavlja života, očinstva. U objavi bez ijedne riječi, princ je podijelio tri fotografije koje prikazuju njega, suprugu Anishu Ishu Kalebic (32), ljepoticu hrvatskih korijena, i njihovu novorođenu kćer.

Serija fotografija pruža rijedak uvid u privatni život mladog kraljevskog para. Prva fotografija prikazuje princa kako sjedi u raskošnom pozlaćenom naslonjaču, nježno držeći svoju kćerkicu. Beba, odjevena u preslatki bijeli, pufasti kombinezon s ušima na kapuljači, gleda prema kameri i smiješi se, dok je ponosni otac promatra. Scena je smještena u bogato uređen interijer koji odiše klasičnim luksuzom.

Druga fotografija donosi potpuno drugačiju, ležerniju atmosferu. Princeza Anisha snimljena je u šetnji parkom za sunčanog dana. Odjevena u svijetlu jaknu i s velikim sunčanim naočalama, gura moderna dječja kolica. Posljednja fotografija u nizu prikazuje princa Mateena, ovaj put u opuštenijem izdanju na otvorenom. S crvenom kapom na glavi i u bijeloj jakni od flisa, drži usnulu bebu u naručju, pokazujući nježnu stranu jednog od najpoznatijih prinčeva današnjice.

Princeza hrvatskih korijena

Ove obiteljske scene dolaze samo nekoliko mjeseci nakon rođenja njihove prve kćeri, princeze Zahre Mariam Bolkiah, koja je na svijet stigla 8. veljače 2026. godine. Njezino rođenje proslavljeno je sa 17 počasnih plotuna u službenoj rezidenciji sultana.

Podsjetimo, Anisha Isa Kalebić je kći Ivice Kalebića, Zagrepčanina koji je kasnije u Bruneju postao poznat kao Adam bin Abdullah. Njezina obitelj vuče korijene iz Dalmacije; djedova obitelj je s otoka Šolte, točnije iz mjesta Grohote, dok joj je baka s očeve strane podrijetlom s otoka Čiova.

Anishin djed, Pehin Datuk Isa, desetljećima je bio jedan od najbližih savjetnika sultana Hassanala Bolkiaha, što je obitelji osiguralo istaknuto mjesto u brunejskom društvu. Upravo je ta duboka povezanost dviju obitelji s vremenom prerasla u ljubavnu priču između princa i uspješne poduzetnice. Naime, princeza Anisha, stoji iza modnog brenda Silk Collective te je suosnivačica turističke agencije Authentirary.

