Umalo došlo do modne katastrofe: Brooks Nader morala pridržavati grudi u izazovnoj haljini

Na glamuroznom događanju Glamour Women Of The Year Awards u hotelu Plaza u New Yorku, reality zvijezda i manekenka Brooks Nader (28) pojavila se u upečatljivoj crvenoj haljini. Međutim, na crvenom tepihu došlo je do manjeg problema.

Dok je pozirala fotografima, Brooks je morala pridržavati haljinu kako ne bi otkrila "previše". Haljina je bila u mermaid stilu, crvene boje, bez naramenica, s uskim strukom i naglašenim donjim dijelom.

Foto: Backgrid/backgrid Usa/profimedia

Dekolte u obliku srca bio je vrlo dubok, pa je jedna pogrešna kretnja mogla rezultirati potpunim modnim kolapsom. U jednom trenutku, dekolte joj se djelomično otkrio, što je vjerojatno bio razlog da podigne haljinu.

Foto: Johns Pki/splashnews.com/splash/profimedia

Kosa joj je bila raspuštenu, u elegantnom stilu, a šminka bila glamurozna – brončani smokey eyes i nude ruž na usnama.

Foto: Ron Asadorian/splashnews.com/splash/profimedia

Pojava na crvenom tepihu uslijedila je nakon što je Brooks u razgovoru za Bustle otvoreno govorila o svojoj upotrebi filera i ovisnosti o njima.

