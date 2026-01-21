Brooklynova bivša prekinula šutnju pa iznijela šokantne tvrdnje: 'Ono što je taj dečko prošao'

Jedna od bivših djevojaka Brooklyna Beckhama (26), pjevačica Tallia Storm (26), javno je podržala najstarijeg sina Davida (50) i Victorije Beckham (51) nakon što je iznio niz teških optužbi na račun svojih roditelja. Svoju podršku izrazila je objavom na društvenim mrežama, čime se uključila u obiteljsku dramu koja posljednjih dana ne silazi s naslovnica.

Brooklyn je nedavno na Instagramu potvrdio dugogodišnje glasine o sukobu u obitelji, nakon što se gotovo godinu dana nije pojavljivao na obiteljskim događanjima. U emotivnoj objavi tvrdio je da su ga roditelji “kontrolirali” te pokušavali “uništiti” njegovu vezu sa suprugom Nicolom Peltz. Posebno ga je pogodilo, kako navodi, to što je njegova majka navodno “otela” njegov prvi ples s Nicolom na vjenčanju i izvela “neprimjeren” ples pred uzvanicima.

Na cijelu situaciju reagirala je Tallia Storm (27), koja je s Brooklynom bila u vezi 2014. godine. Na svom Instagram profilu podijelila je video plesne točke grupe Spice Girls – čija je članica bila i Victoria Beckham – uz komentar koji su mnogi protumačili kao aluziju na Brooklynove tvrdnje o “spornom svadbenom plesu”.

Njezina prva ljubav

U razgovoru za The Mirror Storm je Brooklyna nazvala svojom “prvom ljubavi”. “Imali smo samo 16 godina. Bila sam prva djevojka koja je ikada viđena s Brooklynom”, prisjetila se.

Komentirajući njegovu nedavnu izjavu, rekla je: “Moja prva pomisao bila je – svaka mu čast. Ljudi su tijekom godina čuli milijun priča, a ja samo mislim, Bog blagoslovio Brooklyna što je izašao u javnost i zauzeo se za sebe.”

Dodala je i: “Mislim da mu je jednostavno dosta. Ja sam 100 posto Tim Brooklyn. Ono što je taj dečko prošao tijekom svih ovih godina, u toj Beckhamovoj ‘mreži’, kako je ja zovem, puno je za bilo koga. Svaka mu čast što je rekao: ‘Dosta je bilo.’ Ovo je trenutak u kojem preuzima svoju moć natrag.”

Raniji komentari o Victoriji

Škotska pjevačica ranije je otkrila kako ju Victoria Beckham nikada nije pretjerano voljela, iako je o bivšoj pop zvijezdi uvijek govorila pozitivno. “Kad smo se počeli družiti, David bi ga dovezao do moje kuće u Londonu, ja bih išla k njima – upoznala sam Victoriju i iskreno, ona je meni divna”, rekla je.

Prošle godine izjavila je za Daily Mail kako je “samo pitanje vremena” kada će se Beckhamovi pomiriti. “Bez obzira na to što tko kaže o njima, mislim da su najikoničnija obitelj i da ne možete ne voljeti Victoriju. Ona je jednostavno najcool osoba ikad”, poručila je tada, dodajući da je svaka obitelj drugačija i da vjeruje u pomirenje.

