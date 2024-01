Slavni kuhar i sin Davida Beckhama (48) i Victorije Beckham (49), Brooklyn Beckham (24) nekada je bio ismijavan jer nije znao napraviti običan sendvič, a danas svoju hranu prodaje putem nove pop-up kuhinje, piše Mirror.

Brooklyna su mnogi ismijavali dok se mučio s pravljenjem sendviča za doručak u TV programu uživo, a sada će fanovi moći naručiti njegove specijalitete.

Obožavatelji u Londonu moći će naručivati Brooklynove kulinarske delicije koje će im dolaziti izravno na vrata jer se Brooklyn udružio s Uber Eatsom za dostavu obroka. No, postojat će ograničeno vrijeme dostave jer će njegova kuhinja biti otvorena samo 25. i 26. siječnja između 17 i 22 sata.

Na njegovu meniju nalazi se samo pet dostupnih jela uključujući sendvič 'Nanny Peggy English Breakfast' te 12-satni sporo kuhani bolonjez.

Uzbuđenje oko udruživanja

“Moja dadilja Peggy naučila me kako napraviti njen sendvič 'English Breakfast' kad sam imao pet godina i od tada mi je to najdraži sendvič. Uvijek sam volio isprobavati različitu hranu, kuhinje i kulture, ali to je bilo jedno od mojih najranijih sjećanja na ljubav prema kuhanju.

Provođenje vremena u kuhinji definitivno je nešto u čemu smo moj tata i ja vezani… Iako mislim da pravim svoj engleski sendvič za doručak bolje, on je prilično dobar!", rekao je Brooklyn.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Brooklyn Peltz Beckham

Generalni direktor Uber Eatsa za Ujedinjeno Kraljevstvo, Irsku i Sjevernu Europu Matthew Price priznao je kako je vrlo uzbuđen što će surađivati s mladim gurmanom.

Obožavatelji će moći uživati u Brooklynovim specijalitetima po cijeni od 10 funti po obroku.

Njegov jelovnik uključuje sendviče s engleskim doručkom, piletinu Tikku Masalu i Wagyu Bolognese, koje ekskluzivno dostavlja Uber Eats. Sa sastojcima poput slanine i Iberico kobasice, 12 sati sporo kuhane Wagyu govedine, i tikka piletine pečene na ugljenu, ovo je doista najbolja hrana za utjehu", stoji u priopćenju.

