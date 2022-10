DOMINACIJA DAMA U CRNOM / Okupila se sva sila celebova, a neki su posebno zasjali: Tari Thaller sinoć nije bilo ravne, a mnoge je znenadio i Popović Volarić

Hrvatski audiovizualni centar pokrenuo je kampanju "Otkrij naš novi film" kojom želi publici približiti bogatu domaću filmsku produkciju, od koje je u ponedjeljak u Kaptol Boutique Cinema predstavljeno čak deset novih naslova koji idućih mjeseci dolaze u kina. Na taj svečani event došli su naši poznati glumci, glumice i ostali filmski djelatnici. Dame su bile pretežno svečano odjevene, a prevladavale su većinom crne i prozirne kombinacije, dok su se njihove kolege odlučile za ležerni look. Ivana Roščić se istaknula u vrlo izazovnoj, no istovremeno i decentnoj kombinaciji, a na sebi je imala prozirnu crnu čipkastu košulju koja je otkrila njen grudnjak te trendy strukirane hlače. Glumica Marija Škaričić odlučila se, pak, za efektnu crnu haljinu koja joj je odlično pristajala. Nije prošla nezamijećeno niti Daria Lorenci Flatz koja je zablistala u djelomično prozirnom crnom topu te maksi suknji, dok je njen sin Mak poput pravog mladog gospodina na sebi imao crno odijelo i leptir mašnu. Judita Franković Brdar je po običaju opravdala svoju reputaciju modne ikone, a ovoga puta na sebi je imala vintage svijetlo odijelo koje bi rijetko kome pristajalo osim njoj. Glumica Tara Thaller također se odlučila za odijelo, no nešto moderniju crnu varijantu sa svijetlim detaljima. A tko je još sve bio na predstavljanu, provjerite u našoj galeriji!