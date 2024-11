Brojne zvijezde stigle na premijeru monokomedije Petre Dugandžić: 'Ponosni smo na nju'

Glumica Petra Dugandžić sinoć je pred zagrebačkom publikom u Scenoteci premijerno izvela svoju novu stand-up monokomediju pod nazivom 'Nikome ni riječi!'. Ovaj projekt označava novi izazov u karijeri talentirane glumice, koja je publici već dobro poznata po ulogama u kazalištu i na televiziji, a trenutačno je obožavatelji gledaju i u popularnoj RTL-ovoj seriji 'Sjene prošlosti'.

Foto: Josip Regović/Pixsell

Na svečanoj premijeri brojne kolege pružile su podršku, a među uzvanicima našla su se brojna poznata imena. Ivana Kind, Ana Maras Harmander, Matija Kačan, Dajana Čuljak, Goran Grgić samo su neki od domaćih zvijezda koje su stigle na premijeru.

''Mi smo svi izuzetno ponosni na nju. Mislim da se to vidi po našem odazivu'', rekla nam je Ana Maras Harmander.

Foto: Josip Regović/Pixsell

Inače, ova predstava čuva vratolomije Petrinog života, neizrečene tajne i razotkrivene laži. Glumica progovara o svojoj Afričkoj ljubavnoj priči i najintenzivnijem periodu svog života, koji ju je protresao ali i prizemljio. Ovo je predstava o životu koji je bio sve osim miran i onakav kakav ste mislili da je bio. U ovoj iskrenoj, iskričavoj i urnebesnoj stand up monokomediji Petra otkriva kako je to biti Petra kad ju vidite i Petra kad ju ne vidite. Jesu li to dvije odvojene Petre i uspijevaju li uopće supostojati ili su u stalnom konfliktu. Kako je to biti javna ličnost i paralelno postojati u stvarnosti koju svatko od nas mora preživjeti'', piše na službenoj stranici Scenoteke.

POGLEDAJTE VIDEO: Sjene prošlosti gledajte na RTL-u

