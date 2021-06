Glumica Britt Ekland (78) izjavila je kako žali zbog povećavanja usana i tvrdi da ju je ta plastična operacija "unakazila".

Bivša Bondova djevojka 90-ih je u usnice ubrizgala Articol. Radi se o eksperimentalnom kolagenu koji se u tom desetljeću koristio za povećavanje usana, a danas se smatra jako riskantnim za upotrebu te je zabranjen u nekoliko država.

"Mislim da mi je ta operacija unakazila lice. Svi imaju pravo na izbor, ja sam se na operacije odlučila u mojim 50-ima i nikad ih više ne bih razmatrala. Ne želim izgledati nimalo drugačije", priznala je 78-godišnja glumica.

Tek sada, u 79. godini života, prihvatila je koncept dostojanstvenog starenja.

"Osjećam se sjajno, bolje nego ikad prije. Starenje se događa svakome. Besmisleno se žaliti na to i htjeti se mijenjati. Svi idemo u istom smjeru i ništa ne možemo poduzeti oko toga. Na tom putovanju bitno je samo paziti na sebe", dodala je Ekland.

Najveća pogreška u životu

Nakon što joj je pariški liječnik ubrizgao Articol, Britt je idućih 20 godina morala ići na "ekstremno bolne" injekcije kortikosteroida u nadi da će ga oni otopiti.

Glumica je u prošlosti isticala da su joj plastične operacije "uništile prirodnu ljepotu" te ih je nazvala "najvećom pogreškom u životu".

"Kada sada gledam fotografije iz tog perioda prije operacija, izgledala sam jako dobro. Sada to vidim, no tada to nisam primjećivala", priznala je Britt.

Prije 13 godina obrušila se na glumicu Nicole Kidman izjavivši kako je "fatalno kada glumice koriste botoks".

"Sjećam se da sam je gledala u filmu 'Cold Mountain' i shvatila sam da koristi botoks. Lice joj nije pokazivalo nikakvu emociju, bila je kao lutka. Zašto bi bilo tko, posebice glumica, to željela", rekla je tada.