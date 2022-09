Pop-princeza Britney Spears umalo je postala - i prava princeza. I to ona "od Walesa".

Naime, kako je otkrila u intervjuu u talk showu Franka Skinnera još 2002. godine, Britney je imala kratkotrajnu “cyber romansu” s tad 17-godišnjim princem Williamom. Tom je prilikom otkrila kako je cijela afera prestala netom prije nego što je postalo ozbiljno.

Voditelju je otkrila kako se s princem dopisivala putem maila te da ga je pozvala na večeru dok je bila na turneji po Velikoj Britaniji. Podsjetimo, Britney je tada bila na vrhuncu slave, a svakim mjestom na kugli zemaljskoj odzvanjali su njeni hitovi "Baby One More Time" i "Oops I Did It Again".

"Neko vrijeme smo izmjenjivali e-mailove i on me trebao doći negdje vidjeti, ali to nije uspjelo", otkrila je Britney i dodala kako nikad nije saznala zbog čega se William nije pojavio.

Umjesto u lov na pop-princezu, princ otišao loviti lisice

Poznato je da su su tabloidi bili prepuni naslova kako je William umjesto u lov na pop-princezu, otišao u lov na lisice.

Glasine o romansi između princa i Britney kružile su mjesecima prije nego je pjevačica sudjelovala u talk showu, ali iz Buckinghamske palače su sve tvrdnje opovrgnuli.

"William i Britney su se pokušavali naći kad su bili mladi. Čak su i razgovarali telefonom, ali ne sjećam se da su se ikad uspjeli vidjeti uživo", riječi su kraljevskog biografa.

Godinu dana poslije, William je upoznao Kate Middleton, dok je u to vrijeme Britney prekinula vezu s pjevačem Justinom Timberlakeom.