NOVA OBITELJSKA DRAMA / Bivši suprug Britney Spears otkrio da je djeca ne žele viđati zbog golišavih fotki, ona mu odmah odgovorila: 'Bolno!'

U nizu ekskluzivnih intervjua, čiji će dijelovi ovog tjedna biti emitirani na vijestima ITV-a, bivši suprug Britney Spears, Kevin Federline, i njegova obitelj otkrili su da njihovi sinovi Preston i Jayden nisu vidjeli svoju majku nekoliko mjeseci, iako je pjevačica u lipnju kupila vilu vrijednu 10 milijuna funti nedaleko od kuće obitelji Federline u Los Angelesu, piše Daily Mail. "Dečki su odlučili da je ne viđaju. Prošlo je nekoliko mjeseci otkako su je vidjeli. Donijeli su odluku da ne idu na njeno vjenčanje", kazao je Kevin. Rekao je i da vjeruje da ju je "spasilo" 13-godišnje konzervatorstvo njezina oca Jamieja. "Cijelu ovu stvar bilo je teško gledati, teže proživjeti, a najteže gledati moje dječake koji prolaze kroz to. Bilo je teško, to je najizazovnija stvar koju sam ikad morao napraviti u životu", istaknuo je Kevin. Nakon što je Britney prošle godine izašla iz konzervatorstva, ponovo se našla u središtu pozornosti te je počela na Instagramu objavljivati svoje golišave snimke. U to vrijeme, Kevin kaže da se osjećao ponukanim ispričati se dečkima za sve probleme koje su doživjeli zbog toga. No, oni svoju majku ne žele viđati zbog njenih sramotnih objava. Kevin inzistira na tome da dječaci vole Britney. "Pokušavam im objasniti, 'Gledajte, možda je to samo još jedan način na koji se pokušava izraziti.' Ali to ne umanjuje činjenicu što im čini. Teško je... Ne mogu zamisliti kakav je osjećaj biti tinejdžer te ići u srednju školu", kazao je. Britney je ubrzo na svom Instagramu odgovorila svom bivšem suprugu. "Ražalostilo me što je moj bivši suprug odlučio razgovarati o odnosu između mene i moje djece. Kao što svi znamo, odgajati dvoje tinejdžera nije nikome lako. Brine me činjenica što je razlog moj Instagram… To je bilo davno prije Instagrama… Dala sam im sve. Imam samo jednu riječ: bolno! Reći ću to… Majka mi je rekla: 'Trebala bi ih dati njihovom tati'. Dijelim ovo jer mogu! Ugodan dan ljudi!", napisala je. Britney je nakon toga podijelila još jednu objavu. "Osim onoga što sam prethodno rekla… Kao što njihova maćeha kaže 'što god se događa izvan ove kuće nema nikakve veze s tom kućom'… Konzervatorstvo je završilo prije tek osam mjeseci. Raspolagati novcem po prvi put je izuzetno prosvjetljujuće… Jesmo li sada jednaki?! Želim podsjetiti da traume i uvrede koje dolaze sa slavom i ovim poslom ne utječu samo na mene nego i na moju djecu! Ja sam samo čovjek i dala sam sve od sebe. Drugi umjetnici učinili su puno gore kad su im djeca bila iznimno mala! Uopće me ne čudi njihovo ponašanje i pristup onome s čime sam se suočila!", istaknula je. Britneyin suprug Sam Asghari također se oglasio na Instagramu te je oštro osudio Kevinov intervju te mu je poručio da više ne spominje Britney.