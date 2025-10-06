Britney Spears otkrila što se dogodilo: 'Pala sam niz stepenice, bilo je užasno'

Pop ikona Britney Spears (43) doživjela je nezgodu u kući svoje prijateljice, a o svemu je otvoreno progovorila na Instagramu. Iako je ozlijedila koljeno, pjevačica je objavila video u kojem, unatoč bolovima, pleše pred kamerom.

Foto: Profimedia

Ozljeda nakon pada

„Pala sam niz stepenice u kući svoje prijateljice i bilo je užasno... Iskoči s vremena na vrijeme, nisam sigurna je li slomljeno, ali za sada je vraćeno na mjesto. Hvala ti, Bože“, napisala je Britney u opisu objave.

Na snimci se jasno vidi da joj je desno koljeno zamotano, no to je nije spriječilo da zapleše.

Ples kao terapija

U nastavku objave Spears je otkrila da joj ples pomaže izraziti emocije, osobito sada kada su joj sinovi Sean (20) i Jayden (19) ponovno na Havajima, gdje žive s ocem Kevinom Federlineom (47).

„Ples mi je način izražavanja, pa čak i molitva kroz umjetnost. Samo želim biti bolja osoba“, dodala je pjevačica, zahvalivši svima koji joj pružaju podršku.

Težak odnos s djecom

Podsjećamo, Britney i Kevin upoznali su se 2004. godine i vjenčali nakon tri mjeseca veze. U braku su dobili dva sina, no razveli su se 2007., a Federline je dobio primarno skrbništvo. Pjevačica je sinove godinama rijetko viđala zbog sudskih ograničenja i medijskih turbulencija. Danas Britney često ističe koliko ih voli i nada se da će s njima ponovno izgraditi blizak odnos.

POGLEDAJTE VIDEO: video auto