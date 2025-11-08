Britney se vratila: Četiri dana nije joj bilo ni traga, evo što je poručila obožavateljima

Američka pop pjevačica Britney Spears (43) ponovno je aktivna na Instagramu samo četiri dana nakon što je iznenada obrisala svoj profil. Pjevačica je objavila fotografiju u donjem rublju i kratku poruku o molitvi i životnim granicama, koju je završila zagonetnom rečenicom:

''Vrag je u detaljima, ali o tome kasnije.''

Njezina objava dolazi nakon niza zabrinjavajućih videa i poruka koje su potaknule nagađanja o njezinu psihičkom stanju, kao i nakon javne svađe s bivšim suprugom Kevinom Federlineom (47).

Britney fizički nasrnula na svog sina?

Podsjetimo, Britney Spears je posljednjih tjedana dijelila snimke s modricama i govorila o ozljedama te o oštećenju mozga. Bivši suprug Kevin u svojoj knjizi ''You Thought You Knew'' tvrdi da je pjevačica u prošlosti fizički nasrnula na njihova sina i da su djeca svjedočila uznemirujućim prizorima.

Britney je optužbe odbacila i poručila da se osjeća poniženo.

Foto: Profimedia