FANOVI U NEVJERICI /

Britney se vratila: Četiri dana nije joj bilo ni traga, evo što je poručila obožavateljima

Foto: Profimedia

Britney je prije nekoliko dana nestala s društvenih mreža. Sada se obratila fanovima

8.11.2025.
14:51
Hot.hr
Profimedia
Američka pop pjevačica Britney Spears (43) ponovno je aktivna na Instagramu samo četiri dana nakon što je iznenada obrisala svoj profil. Pjevačica je objavila fotografiju u donjem rublju i kratku poruku o molitvi i životnim granicama, koju je završila zagonetnom rečenicom:

''Vrag je u detaljima, ali o tome kasnije.''

 

Njezina objava dolazi nakon niza zabrinjavajućih videa i poruka koje su potaknule nagađanja o njezinu psihičkom stanju, kao i nakon javne svađe s bivšim suprugom Kevinom Federlineom (47).

Britney fizički nasrnula na svog sina? 

Podsjetimo, Britney Spears je posljednjih tjedana dijelila snimke s modricama i govorila o ozljedama te o oštećenju mozga. Bivši suprug Kevin u svojoj knjizi ''You Thought You Knew'' tvrdi da je pjevačica u prošlosti fizički nasrnula na njihova sina i da su djeca svjedočila uznemirujućim prizorima. 

Britney je optužbe odbacila i poručila da se osjeća poniženo.

Foto: Profimedia

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Istražili smo Dvorac svjetla

Britney SpearsInstagram
