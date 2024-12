Britney Spears ne može više trpjeti paparazze - "Uvijek su bili okrutni i zlobni"

Američka pjevačica Britney Spears nedavno je proslavila svoj 43. rođendan i tim povodom podijelila video na društvenim mrežama, u kojem otkriva svoju odluku o preseljenju u Meksiko. Pjevačica je objasnila da je donijela ovu odluku kako bi izbjegla paparazze koji je često prikazuju u lažnom svjetlu. "Povrijedi me kad paparazzi izobliče moje lice i učine da izgledam kao da nosim masku. To jednostavno nije moje pravo lice," izjavila je u videu.

Britney je također komentirala da je odnos medija prema njoj bio "izuzetno zloban i okrutan", što ju je natjeralo na selidbu iz Sjedinjenih Američkih Država. Video je postao viralan na društvenim mrežama, no mnogi obožavatelji su primijetili promjenu u njenom glasu, što je izazvalo zabrinutost. "Je li sve u redu s Britney?" i "Što se događa s njom?" pisali su ljudi u komentarima.

U međuvremenu, nedavno je objavljeno da se Britney službeno razvela od Sama Asgharija (30), nakon 14 mjeseci braka, što je bio njezin treći brak. Razvod je uslijedio zbog "nepomirljivih razlika".

Britney Spears je jedna od najpoznatijih pop zvijezda koja je svoj uspjeh započela krajem 1990-ih. Njezine najpoznatije pjesme uključuju "Baby One More Time", kao i "Toxic", "Oops!... I Did It Again" i "Womanizer". Ove pjesme su postale ikone pop kulture, a Britneyin prepoznatljiv glas i energični nastupi ostavili su dubok trag u glazbenoj industriji. Osim glazbe, Britney je postala poznata i zbog svojih osobnih borbi o kojima javno progovara.

