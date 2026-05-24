FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OBITELJSKI RASKOL /

Brad Pitt nije došao na važan dan svoje kćeri, a ona mu jednim potezom poslala jasnu poruku

Brad Pitt nije došao na važan dan svoje kćeri, a ona mu jednim potezom poslala jasnu poruku
×
Foto: JosiahW/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Brad Pitt nije se pojavio na važnom danu svoje kćeri Zahare, koja je diplomirala bez očevog prezimena

24.5.2026.
15:29
Hot.hr
JosiahW/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Kada se Zahara (21), kći Angeline Jolie (50) i Brada Pitta (62), popela na pozornicu kako bi primila diplomu prvostupnice psihologije na prestižnom Spelman Collegeu, spiker ju je najavio kao "Zaharu Marley Jolie". Izostavljanje očevog prezimena, uz njegovu primjetnu odsutnost na svečanosti, odjeknulo je snažnije od bilo kakve službene izjave.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Beauty Studio (@beautystudio)

Podrška obitelji u važnom danu

Dok Brada Pitta nije bilo na vidiku, ostatak obitelji pružio je Zahari punu podršku. Njezina majka, Angelina Jolie, s ponosom je promatrala ceremoniju u Atlanti, a uz nju su bili i Zaharina braća, Pax (22) i Knox (17) . Fotografije s događaja prikazuju nasmijanu diplomanticu okruženu majkom i braćom, stvarajući sliku obiteljskog jedinstva koje, međutim, nije potpuno. Iako je u službenom programu mature njezino ime bilo navedeno kao "Zahara Marley Jolie-Pitt", javno prozivanje isključivo majčinim prezimenom bio je svjestan odabir.

Brad Pitt nije došao na važan dan svoje kćeri, a ona mu jednim potezom poslala jasnu poruku
Foto: BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Naime, ovo nije prvi put da se Zahara na taj način distancirala od oca. U studenom 2023. godine, prilikom primanja u sestrinstvo Alpha Kappa Alpha, prvo povijesno afroameričko sestrinstvo, pred svima se predstavila riječima: "Moje ime je Zahara Marley Jolie". Taj je trenutak postao viralan i tada je prvi put javnost dobila jasan uvid u njezine osjećaje.

Brad Pitt nije došao na važan dan svoje kćeri, a ona mu jednim potezom poslala jasnu poruku
Foto: JosiahW/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Pittova šutnja i korijeni sukoba

Samo nekoliko dana nakon kćerine mature, Brad Pitt se pojavio na crvenom tepihu u Los Angelesu sa svojom djevojkom Ines de Ramon, izgledajući opušteno. Njegov tim nije komentirao odsutnost s ceremonije. Izvori bliski glumcu su za Page Six tvrdili da je "shrvan" zbog otuđenja od djece i da su njegovi pokušaji pomirenja bili neuspješni.

Podsjetimo, korijeni ovog obiteljskog loma sežu u 2016. godinu i zloglasni incident u privatnom zrakoplovu, kada je Jolie optužila Pitta za fizičko i verbalno zlostavljanje nje i djece. Prema sudskim dokumentima, Pitt je navodno "davio jedno dijete, a drugo udario u lice" te je polio pivom Angelinu i djecu. 

Angelina JolieBrad PittZahara Jolie PittDiploma
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike