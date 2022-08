Idući na listi je Tom Cruise. S ovom holivudskom facom Pitt je surađivao 1993. snimajući Intervju s vampirom. "Kako bih to opisao? Tom i ja, najjednostavnije rečeno, hodamo u različitim smjerovima. On ide prema Sjevernom, ja prema Južnom polu. On je tip koji će se s vama uredno rukovati, dok ću se ja možda, zaletjeti u vas. Ili neću, tko zna?", rekao je u intervjuu 1995. za Premiere Magazine.