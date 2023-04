SVE ZA 'MAMU ŠČ' / Marica i Mijat s Vira odlučili su stopirati do Liverpoola kako bi pružili podršku Letu 3 na Eurosongu

Marica i Mijat Barišić, bračni par s Vira uskoro kreće u novu avanturu - "stopirat" će traktor Leta 3 i s njima otputovati u Liverpool. Ovom bračnom paru to nije nepoznanica jer ih je upravo i spojila ljubav prema putovanjima, a jedno je bilo presudno. Naime, Marica i Mijat 1969. godine odlučili su proputovati Europu - i to autostopom. U tome su bili uspješni, a nakon 45 dana putovanja odlučili su se vratiti u Slavonski Brod i vjenčati se. Marica i Mijat upravo su to prvo zajedničko putovanje iskoristili kako bi išli na koncert Beatlesa u Liverpool, a uskoro će se opet naći tamo kako bi pružili podršku hrvatskim eurovizijskim predstavnicima. Međutim, sada će po prvi put u životu "stopirati" traktor, a ne auto. "Bili smo na ludom koncertu Beatlesa, još luđem koncertu Rolling Stonesa, a sada očekujemo da ćemo biti na najluđem koncertu našeg Leta 3 u Liverpoolu", rekla je Marica s oduševljenjem na licu. Traktorom idu prema Liverpoolu, a za povratak će "stopirati" avion. Upravo su na takvom jednom povratku avionom iz Münchena upoznali Micka Jaggera i Charlieja Wattsa, članove Rolling Stonesa.