Boška Ban o gubitku kilograma: 'Hrana je dugo bila više od potrebe, bila je utjeha u stresu'

Borba s kilogramima često je puno više od fizičkog izazova - ona je duboko osobna priča ispunjena usponima i padovima. Upravo takav put prošla je i Boška Ban, saborska zastupnica, a od petka i članica HDZ-a koja je godinama tražila način kako preuzeti kontrolu nad vlastitim zdravljem i životom.

Danas iza sebe ima impresivan rezultat: izgubila je više od 85 kilograma i potpuno promijenila svakodnevicu.

Kako je otkrila za Net.hr, njezin put nije bio niti brz niti jednostavan, već obilježen odlukama koje su zahtijevale hrabrost, disciplinu i iskreno suočavanje sa sobom.

Ključni trenutak dogodio se 2023. godine, kada je odlučila napraviti veliki zaokret i potražiti stručnu pomoć. No, kako sama naglašava, prava promjena nije započela operacijom, nego promjenom načina razmišljanja.

Moramo vas na početku pitati jedno uvodno pitanje: izgubili ste više od 85 kilograma. Mnogi često kažu onu poznatu "Od sutra idem na dijetu...", ali to "sutra" nikad ne svane. Kako ste odlučili kada je to "famozno sutra"?

Nakon dva poroda kilogrami su ostali i dodatno se nakupljali. Nekoliko puta sam sama uspjela izgubiti više od 40 kilograma, ali bi se oni uvijek brzo vratili. To je kao da se vrtite u krug, stalna borba u kojoj na trenutke pobijedite, ali se na kraju uvijek vratite na početak. Svaki put sam mislila da je to to, ali očito nešto u meni još nije bilo spremno na trajnu promjenu.

U jednom trenutku imala sam 167 kilograma. I zanimljivo je da sam i prije toga bila svjesna problema, znala sam što trebam napraviti, ali to nikada nije postalo dugoročno rješenje. Mislim da mnogi ljudi imaju to iskustvo - znate, ali ne napravite onaj pravi iskorak.

To "sutra" nije bio jedan dan, to je bio trenutak kada se jednostavno nešto prelomilo u meni. Kao da se okine prekidač i shvatite da više nema odgađanja. Kada sam iskreno priznala sebi da više ne govorimo o izgledu, nego o zdravlju, tada sam odlučila da ovaj put mora biti drugačiji i trajan jer sam shvatila da više ne mogu odgađati vlastiti život.

Kako je izgledao vaš put gubitka kilograma? Što je bilo najizazovnije?

Moj put bio je kombinacija osobne borbe i stručne pomoći. Barijatrijska operacija 2023. godine u Varaždinu kod doc. dr. sc. Alena Pajtaka bila je prekretnica u mom životu. To nije bila laka odluka, zahtijevala je puno razmišljanja i suočavanja sa samom sobom, ali i pripremu prije same operacije. Već tada morate pokazati da ste spremni mijenjati navike, jer bez toga ni operacija nema smisla.

Važno mi je naglasiti da operacija nije čarobni štapić koji rješava problem. Ona vam da alat, ali što ćete s tim alatom napraviti ovisi isključivo o vama. Postoje ljudi koji, unatoč operaciji, ne uspiju postići trajne rezultate upravo zato što ne promijene odnos prema hrani i načinu života.

Kod mene je ključ bio u tome da sam ovaj put promijenila način razmišljanja. Naučila sam da nema kratkoročnih rješenja i da se promjena gradi kroz male, svakodnevne odluke. Najizazovnije je svakako mijenjati navike i naučiti slušati svoje tijelo i prihvatiti da je ovo proces koji traje cijeli život, a ne nešto privremeno.

Živite ubrzanim načinom života, a svi dobro znamo da je nekada teško uskladiti svakodnevne obaveze (privatne i poslovne) sa zdravim životnim navikama. Kako to činite?

Ne postoji savršen balans, ali postoji odluka i prioritet. Naučila sam planirati obroke, ali i oprostiti si kad nešto ne ide idealno. U životu često donosimo odluke za druge, ovdje sam morala naučiti donositi dobre odluke za sebe. Zdravlje sam stavila na prvo mjesto, jer bez njega sve ostalo gubi vrijednost.

Velik dio toga zapravo je stvar rutine. Na početku je najteže, svaka promjena zahtijeva dodatni napor i stalno razmišljanje. Ali s vremenom stvari sjednu na mjesto i ono što je na početku bilo teško postane dio svakodnevice. Ljudi su nevjerojatno prilagodljivi i kad neke navike uđu u rutinu, postanemo puno učinkovitiji i u organizaciji vremena.

Danas više ne razmišljam o svakoj odluci kao nekada, nego mi je većina tih stvari postala prirodna. I upravo to je, po meni, ključ: ne tražiti savršenstvo, nego izgraditi sustav koji dugoročno funkcionira u stvarnom životu.

Koje ste se navike najteže riješili?

Emocionalno jedenje. Hrana je dugo bila više od potrebe, bila je utjeha u stresu i izazovima. U nekim trenucima osjećate se kao da ste zarobljeni u tom obrascu, kao da ste rob nečemu što znate da vam šteti, ali ne vidite izlaz. To su te mentalne blokade koje je najteže razbiti.

Prekinuti taj obrazac bilo je teško, ali i oslobađajuće. To nije nešto što se dogodi preko noći, nego proces u kojem učite prepoznati svoje emocije i ne reagirati automatski hranom. Danas učim stati, osvijestiti što osjećam i pokušati naći zdraviji način da se s tim nosim.

U tome je izuzetno važna bila i podrška obitelji i ljudi oko mene. U trenucima kada sami posustanete, znači puno kada imate nekoga tko vas razumije i podsjeti zašto ste krenuli tim putem.

Vjerujem da ste, osim nekih životnih navika, posve promijenili i prehranu. Nedostaje li vam neko jelo u kojem ste prije uživali? Je li vas pozitivno iznenadila neka namirnica za koju niste očekivali da će vam se svidjeti?

Danas mi hrana više nije u središtu svega kao prije i ništa mi ne nedostaje na onaj način kako je nekad bilo. Promijenio se moj odnos prema hrani, više nije nagrada ili utjeha, već normalni dio dana.

Naravno da postoje jela koja volim, ali mislim da se često kod ovakvih promjena previše govori o odricanju, kao da su neke namirnice "zabranjene", a zapravo je ključ u umjerenosti. Nije realno niti zdravo težiti tome da 100 posto vremena jedemo savršeno. Bitno je što radimo većinu vremena.

U životu postoje trenuci poput proslava, rođendana i obiteljskih okupljanja i smatram da je potpuno u redu tada si priuštiti nešto što volimo u jako malim količinama, bez osjećaja krivnje. Važno je da to ne postane pravilo, nego iznimka.

Osim što ste promijenili izgled, zasigurno vam se promijenio i čitav način razmišljanja. Koje pozitivne promjene u karakteru danas primjećujete?

Postala sam puno smirenija, strpljivija i samosvjesnija. Naučila sam da velike promjene dolaze kroz male, svakodnevne odluke. Ovaj put me naučio poniznosti, ali i unutarnjoj snazi.

Mislim da su upravo te mentalne promjene najvrijednije, jer bez promjene načina razmišljanja ne bi bilo ni rezultata. Naučila sam što znači disciplina, ne kao nešto strogo ili nametnuto, nego kao odluku koju donosite svaki dan, čak i onda kada vam nije lako.

Danas više vjerujem sebi i imam više razumijevanja za druge. Shvatila sam da snaga nije u tome da nikad ne posustanete, nego da se svaki put ponovno vratite na pravi put.

Kako je vaša sredina, obitelj, prijatelji i suradnici, gledala na cijeli proces preobrazbe?

Najvažnija mi je bila podrška obitelji, bez koje bi sve bilo puno teže. U trenucima kada sami posustanete, upravo su oni ti koji vas drže i podsjećaju zašto ste krenuli tim putem. Ta podrška okoline je neprocjenjiva i mislim da bez nje ovakve promjene puno teže postaju trajne.

Prijatelji i suradnici su s vremenom prepoznali koliko je to velika promjena i koliko truda stoji iza nje. Mislim da su mnogi u toj priči vidjeli i dio sebe, jer svi nosimo svoje borbe.

Drago mi je što danas imam to iskustvo koje mogu podijeliti s drugima. Javlja mi se puno ljudi s istim ili sličnim problemima, traže savjet ili samo žele podijeliti svoju priču, i zato mislim da je važno otvoreno govoriti o ovim temama.

A ima i onih simpatičnih situacija, ponekad sretnem ljude koje dugo nisam vidjela i jednostavno me ne prepoznaju na prvu. To uvijek bude pomalo iznenađujuće, ali i lijep podsjetnik koliko se toga zapravo promijenilo.

Vjerujem da ste danas jako ponosni na sebe jer ste učinili ogromnu stvar za svoje zdravlje. Što vam u svemu ovome izaziva najveću sreću?

Najveću sreću danas pronalazim u zdravlju i vremenu koje mogu kvalitetno provoditi s obitelji. Osjećaj da imam snagu, energiju i priliku biti prisutna u životima svojih najmilijih, to je ono što mi je najvažnije.

Izgled je lijepa nuspojava svega ovoga, ali zdravlje je bila i ostala ključna stvar. Tek kad to prođete, shvatite koliko zapravo dobivate, ne samo u kvaliteti života, nego i u njegovoj duljini. Danas sam svjesna koliko sam ovom promjenom dobila godina života i koliko je to vremena koje ću moći provesti s ljudima koje volim. A upravo to, a ne broj na vagi ili koju veličinu haljine nosite, je najveća pobjeda.

