Poduzetnica Borna Kotromanić (51) svakodnevno svoje pratitelje oduševljava na društvenim mrežama, ovoga je puta zanosna Borna pozirala na krevetu u bijeloj ljetnoj haljinici te je oduševila vitkom linijom.

"Kada je naša vibracija usklađena s vibracijom prostora, onda smo opušteni", napisala je Kotromanović na Instagramu.

"Savršena žena", "Dakle, predivno", neki su od komplimenata koje je dobila ova novopečena baka.

Inače, Borna je početkom lipnja ove godine podijelila velike novosti u obitelji i ne skriva koliko je sretna zbog toga.

Naime, njezin sin je nedavno postao otac i Borna je presretna što je odsada baka.

"Osjećam se sjajno, zaljubljena sam u bebu. No što se tiče ostalih informacija, to moram prepustiti mami i tati da ih iznesu. Što se mene tiče, ja bih s vama podijelila sve detalje, ali ovako mogu podijeliti samo one koji se mene tiču. Ali ja sam presretna. Ja sam prvenstveno mama, baka i žena, a sve ostalo je u drugom planu. I svakako ću razmaziti bebu", rekla je Borna za 24 sata.

Prinovu je prije dva tjedna dobio Bornin sin Luka koji je dječaku također dao ime Luka koje pripada i njegovom ocu Luki Rajiću s kojim je Borna bila u braku od 1996. do 2004. godine te su u braku postali roditelji sinovima.

Maleni je također dobio ime Luka koje pripada i njegovom ocu Luki Rajiću s kojim je Borna bila u braku od 1996. do 2004. godine. Bivši par ima trojicu sinova; Luku, Bornu i Frana.

"Moj bivši suprug bio je i ostao ekstremno velik radnik koji je cijeli život posvetio poslu. I sigurno da sam u tom prostoru ja kao žena bila na drugom ili trećem mjestu jer on za naš odnos nije imao energije. Zato je i danas i većinu svog vremena bez životne partnerice. I danas mu je fokus samo na poslu pa je to njegov život.

Posao je njegova beba, a on je za to platio enormnu cijenu odrekavši se puno toga u životu. Svi uspješni ljudi kao što su i Bill Gates i Warren Buffett plaćaju cijenu svog uspjeha", ispričala je Borna prošle godine za Story odgovarajući na pitanje o suprugu.

Tom je prilikom istaknula i kako su njihovi sinovi zahvalni na tome što im je bilo omogućeno da žive i školuju se u inozemstvu te su sada dio očeva sustava.