Hrvatska poduzetnica i influencerica Borna Kotromanić (51) svojim stilom i hrabrim odjevnim kombinacijama uvijek privlači pažnju gdje god se pojavila, a ovaj put se zabavljala u Opatiji na bazenu.

Party za ekipu

Brojna poznata lica okupila su se u jednom poznatom hotelu u Opatiji na partyju modnog brenda Elfs. Među njima su bili Neven Ciganović i Borna Kotromanić, koja se na bazenu zabavljala u bijelom jednodjelnom bikiniju. Svoju odjevnu kombinaciju upotpunila je šarenim dugačkim lančićem, šarenim narukvicama i plavim sunčanim naočalama.

Na svom Instagram profilu je objavila u video u kojemu pleše s Nevenom Ciganovićem. Da se svi jako dobro zabavljaju, pokazali su time što nisu skidali osmijehe s lica.

Nedavno postala baka

Borna je nedavno postala baka kada je njezin sin Luka dobio sina Luku.

Za 24sata je tim povodom rekla: "Osjećam se sjajno, zaljubljena sam u bebu. No što se tiče ostalih informacija, to moram prepustiti mami i tati da ih iznesu. Što se mene tiče, ja bih s vama podijelila sve detalje, ali ovako mogu podijeliti samo one koji se mene tiču. Ali ja sam presretna. Ja sam prvenstveno mama, baka i žena, a sve ostalo je u drugom planu. I svakako ću razmaziti bebu."