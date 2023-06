SVA SILA SEKSEPILA / Lille, Nives, Žanamari, Domenica... Ludilo od haljina na crvenom tepihu, ali guza Elle Dvornik s razlogom je top tema

Na crvenim tepihu 10. Story Hall of Famea sinoć se našlo doslovno - svašta. Naše poznate dame zaista su dale sve od sebe da budu zamijećene. Nekima je to pošlo za rukom, a nekima ne. Ella Dvornik, Ivana Mišković i Domenica Žuvela pojavile su se u odvažnim i trendy kreacijama, no ipak su ih zasjenile dame s nepogrešivim smislom za modu i stil poput Matije Vujice, Borne Kotromanić, Anđe Marić, Ide Prester Peševski, Josipe Pavičić, Nives Celzijus, Nikoline Pišek... Damir Martinović Mrle i Zoran Prodanović Prle priredili su pravi šou u svom stilu, a kako je sve to izgledalo - provjerite u našoj galeriji!