Borisa Rogoznicu privela policija, on otkrio: 'Više puta sam ponizno zamolio za oprost'

Poznati hrvatski glazbenik i strastveni putnik, Boris Rogoznica, na svom je Instagram profilu podijelio neugodno iskustvo s nedavnog proputovanja Azijom. Njegova postaja u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije, pretvorila se u pravu dramu kada je zbog naizgled bezazlenog fotografiranja u metrou nakratko priveden, što je poslužilo kao važna lekcija njemu, ali i njegovim brojnim pratiteljima.

Rogoznica, koji je posljednjih mjesec dana proveo istražujući Katar, Indiju i Tajland, odlučio je na povratku kući provesti kraće vrijeme u Rijadu kako bi upoznao kulturu Saudijske Arabije. Međutim, njegov susret s lokalnim običajima bio je intenzivniji nego što je očekivao. U opširnoj objavi na Instagramu opisao je kako je, vozeći se javnim prijevozom, bio fasciniran strogom podjelom vagona u metrou na, kako citira, "first class, family (gdje borave žene i obitelji) i single men".

Vođen, kako kaže, "dobroćudnom, zaigranom znatiželjom", poželio je zabilježiti tu kulturnu specifičnost fotografijom. No, u njegovom kadru našle su se i neke žene, čime je prekršio strogi lokalni zakon koji zabranjuje snimanje arapskih žena bez dopuštenja. Reakcija vlasti bila je brza. "Zbog toga su me priveli u službene prostorije unutar metroa", napisao je Rogoznica. Tamo je, pred službenicima, morao izbrisati sav materijal iz galerije mobitela, uključujući i iz mape za izbrisane stavke, te se više puta ponizno ispričati. Nakon provjere identiteta, ipak su ga pustili.

Razočaranje gradom i važna životna lekcija

Iako se incident sretno završio, ostavio je gorak okus. Nakon izlaska iz metroa, Rogoznica je pokušao nastaviti s istraživanjem grada, no dojam je bio poražavajući. "Vrlo brzo shvatio sam da ni ondje situacija nije drugačija. Za mene tamo nije bilo ničega. Ni zabave, ni osmijeha, hrane, ni osjećaja gostoljubivosti", iskreno je podijelio sa svojim pratiteljima. Osjećajući se nepoželjno i oprezno, napravio je tek nekoliko fotografija, pazeći da nitko ne bude u kadru, nakon čega se vratio u hotel, spakirao i otišao na prvi sljedeći let za Istanbul.

Ovo iskustvo glazbenik je iskoristio je za dublju refleksiju. "Prihvaćam situaciju i tuđu kulturu. Ne osuđujem i ne osporavam. Život i putovanja naučili su me prihvaćanju različitosti, ali i poštovanju samoga sebe. Ovo nije za mene - te ja idem dalje", zaključio je, istaknuvši anegdotu kao lekciju o važnosti dobre pripreme i informiranja prije odlaska na neku destinaciju.

