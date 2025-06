Boris Jovičić o braku, svadbi i planovima za budućnost: 'Sada smo još sretniji nego prije'

Dugogodišnji sportski novinar i voditelj RTL-a Boris Jovičić (36) javnosti otkrio da je uplovio u bračne vode sa svojom dugogodišnjom partnericom i instruktoricom plesa Tenom Marković (33). Njegova toplina, pristupačnost i profesionalizam osvajaju gledatelje, ali i kolege, a svojom vedrinom često osvježava svakodnevnicu poznate televizije. U ekskluzivnom razgovoru za naš portal, Boris je iskreno progovorio o organizaciji vjenčanja, emotivnim trenucima s proslave kao i o svojim planovima za budućnost.

Foto: Katarina Biočić/ Bille Art/Marko Tomić/Kingdom weddings

Javnost ste nedavno razveselili viješću da ste se vjenčali. Sada kada je to sve gotovo, kakvi su dojmovi kada zaokružite cijelu tu priču?

Mislim, meni je bilo genijalno. Prvenstveno zato što sam ja kao osoba dosta opušten, ali i moja supruga Tena. Nismo radili preveliku dramu niti pompu oko svega toga. I baš zbog toga su zapravo svi ljudi koji su bili involvirani u naše vjenčanje bili jako opušteni. Organizatori su nam toliko olakšali cijelu tu priču, baš kao i naši prijatelji. U startu je bila neka ideja da nećemo previše širiti vjenčanje, da ćemo pozvati stvarno one ljude za koje znamo da žele biti tamo i da ćemo se dobro provesti. I to je bio pun pogodak. Stvarno nismo pogriješili i sve je ispalo iznad svih naših očekivanja koja jesu bila visoka jer smo htjeli napraviti dobru feštu, a onda nakon svega smo danima bili pod dojmom.

Foto: Katarina Biočić/ Bille Art/Marko Tomić/Kingdom weddings

Je li u jednom trenutku proradio stres oko organizacije vjenčanja?

Prvenstveno zato što radim ovaj posao koji radim, svaki dan je novi zadatak gdje se počinje od nule. Navikao sam funkcionirati pod stresom, pa mi je onda to stanje normalno. Na stvari na koje smo mogli utjecati smo utjecali, a za ostalo se nismo stresirali. Možda je tih zadnjih par dana bilo dinamično, bio sam na sve strane što se tiče te organizacije. Tena je također bila dosta smirena. Stvarno smo imali divne ljude, od fotografa, aranžera, benda, znači svi su bili susretljivi. Nitko na nije napravi niti jedan problem niti jednu komplikaciju.

Je li Vam bilo teško odabrati outfit? Od koga ste dobili inspiraciju za odijelo?

Kada sam išao birati odijela, znao sam da želim raditi ovaj posao po mjeri. Bio je to poseban dan i poseban trenutak. Odabaro sam stari zagrebački krojački salon. Htio sam da sve ostane na lokalnoj razini. Materijal je bio odličan. Sve je bilo super te sam dobio puno komplimenata što je najbolji pokazatelj je li nešto dobro ili nije.

Foto: Katarina Biočić/ Bille Art/Marko Tomić/Kingdom weddings

Možete li nam otkriti neke detalje o Teninoj vjenčanici?

Po njezinu vjenčanicu smo išli u Ljubljanu. Nije je bilo nigdje bliže u Hrvatskoj. Sve je ispalo tip top i zadovoljstvo je bilo vidljivo.

Postoji li neki poseban trenutak tijekom same večeri koji je na Vas ostavio snažan dojam?

Tena i ja smo dosta lokalpatriotski nastrojeni. Volimo Zagreb i postojao je taj jedan trenutak u kojem sam se ja posebno izgubio i koji mi je bio predivan, a to je bio prvi ples. Možda zvuči kao klišej, ali pjesma Jimmyja Stanića, "Prolazi sve" me jako dirnula. Same riječi pjesme, kao i vrsta glazbe. Na mene je to imalo jaki utjecaj zato što ja nemam i mamu. Ona je umrla prije jedanaest godina. I onda je to bio taj trenutak gdje se sve skupilo. To je baš bila jedna zanimljiva kombinacija emocija te mogu reći da sam se izgubio u trenutku, odjednom sve nestane oko tebe.

Do kada je trajala svadba? Je li se slavilo do ranih jutarnjih sati?

Ono što nas je iznenadilo i na što smo jako ponosni i na čemu se moram zahvaliti svim našim prijateljima. Unatoč tome što je bio radni dan i drugi dan je bio početak produženog vikenda i dosta ljudi je otišlo na more. Jako puno ljudi je ostalo do zadnjeg seta koji je bio završen do četiri sata ujutro. Stvarno nam je bilo dobro, svaki aspekt ovog događaja, nemam ništa za izdvojiti.

Foto: Katarina Biočić/ Bille Art/Marko Tomić/Kingdom weddings

Jeste li organizirali putovanje na medeni mjesec?

Tenin tata ima turističku agenciju, tako da je ona u poslu oko putovanja, i odlučili smo da ćemo isplanirati put u Južnu Ameriku. To su stvari koje ili napraviš ili ne napraviš. Smatram da je ovo idealna prilika sada, kada nemamo djecu i dok smo još relativno slobodni, da si priuštimo takvo jedno putovanje. Sva druga pitanja koja se tiču npr. financija, stanovanja i sl. su riješena tako da idemo prema tome da otputujemo na tako dalek put. Volio bih da na tom putovanju odemo u Kolumbiju, Ekvador, možda Kostariku. Otišli bi na duže vrijeme, na nekih tri tjedna, da napravimo ozbiljnu turu.

Kako izgleda sada Vaša svakodnevnica sada kada ste stupili u brak?

Sada, otkad smo u braku smo još sretniji. To je najveća promjena koju trenutno primjećujem. Ne mogu reći da mi se život drastično promijenio. I dalje je tu taj dobar feeling koji osjetiš kada organiziraš tako nešto veliko, kada se isključiš od svih negativa u svijetu. To je kao nekakav restart.

Foto: Katarina Biočić/ Bille Art/Marko Tomić/Kingdom weddings

Kakvi su Vaši daljnji planovi? Planirate li proširivati obitelj?

Relativno nedavno smo postali teta i tetak i apsolutno uživamo u toj ulozi i to nam daje sve moguće razloge i odgovore na pitanje trebamo li imati dijete. Možda se sve to moglo odigrati ranije u mom životu, ali definitivno mi je to sada sljedeći cilj. Sve druge stvari su nam riješene. Nemamo nikakvih većih izdataka koji bi to usporili. Kada se desi, desi se. Tako da definitivno nam je u planu proširiti obitelj.

