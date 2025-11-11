FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DUGOGODIŠNJA ŽELJA /

Boris Đurđević iz Colonije i supruga Valerija dobili prvo zajedničko dijete

Boris Đurđević iz Colonije i supruga Valerija dobili prvo zajedničko dijete
×
Foto: Igor Kralj/pixsell

'Osjećam se nevjerojatno blagoslovljeno'

11.11.2025.
8:34
Hot.hr
Igor Kralj/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Za Valeriju Đurđević, spisateljicu i autoricu stihova, protekli su dani ispunjeni neizmjernom radošću – u zagrebačkoj bolnici carskim rezom rodila je sina Maxa. To je njezino prvo dijete s glazbenim producentom i osnivačem grupe Colonia, Borisom Đurđevićem, s kojim je u braku već jedanaest godina.

"Osjećam se nevjerojatno blagoslovljeno. Presretna sam što sam došla do svog cilja. Nakon toliko godina borbe s endometriozom, u naručju mogu grliti vlastito dijete", rekla je Valerija za Gloriju.

Iako oporavak od poroda nije uvijek jednostavan, osobito nakon carskog reza, Valerijina sreća zbog toga što je sve prošlo u redu ne može se ničime zasjeniti.

Boris Đurđević iz prvog braka već ima sina Lukasa i kćer Noru, a dolazak malog Maxa za par predstavlja ispunjenje dugogodišnje želje. 

Valerija je već poznata po svojoj hrabrosti i angažmanu — jedna je od osnivačica Udruge žena oboljelih od endometrioze "Ja sam 1 od 10", kroz koju godinama pomaže drugim ženama koje prolaze sličan put.

POGLEDAJTE VIDEO: Meteorologinja otkrila kakvo nas vrijeme čeka u narednim danima

Boris đurđevićColoniaDijeteSupruga
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DUGOGODIŠNJA ŽELJA /
Boris Đurđević iz Colonije i supruga Valerija dobili prvo zajedničko dijete