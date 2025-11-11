Boris Đurđević iz Colonije i supruga Valerija dobili prvo zajedničko dijete

Za Valeriju Đurđević, spisateljicu i autoricu stihova, protekli su dani ispunjeni neizmjernom radošću – u zagrebačkoj bolnici carskim rezom rodila je sina Maxa. To je njezino prvo dijete s glazbenim producentom i osnivačem grupe Colonia, Borisom Đurđevićem, s kojim je u braku već jedanaest godina.

"Osjećam se nevjerojatno blagoslovljeno. Presretna sam što sam došla do svog cilja. Nakon toliko godina borbe s endometriozom, u naručju mogu grliti vlastito dijete", rekla je Valerija za Gloriju.

Iako oporavak od poroda nije uvijek jednostavan, osobito nakon carskog reza, Valerijina sreća zbog toga što je sve prošlo u redu ne može se ničime zasjeniti.

Boris Đurđević iz prvog braka već ima sina Lukasa i kćer Noru, a dolazak malog Maxa za par predstavlja ispunjenje dugogodišnje želje.

Valerija je već poznata po svojoj hrabrosti i angažmanu — jedna je od osnivačica Udruge žena oboljelih od endometrioze "Ja sam 1 od 10", kroz koju godinama pomaže drugim ženama koje prolaze sličan put.

POGLEDAJTE VIDEO: Meteorologinja otkrila kakvo nas vrijeme čeka u narednim danima