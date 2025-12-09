Bonnie Blue, jednoj od najkontroverznijih porno glumica, prijeti 15 godina zatvora

Jedna od najpoznatijih kreatorica sadržaja za odrasle Bonnie Blue (26), pravog imena Tia Billinger, pritvorena je u Indoneziji zbog navodne proizvodnje pornografskog materijala, čime je prekršila stroge zakone o moralu u zemlji s muslimanskom većinom. Ako bude proglašena krivom, prijeti joj maksimalna kazna od čak 15 godina zatvora.

Foto: Backgrid/backgrid Usa/profimedia

Skandali i zabrana na OnlyFansu

Ova Britanka već je ranije ove godine izazvala veliku pozornost dokumentarcem "1000 muškaraca i ja: Priča o Bonnie Blue". Nakon skandala dobila je zabranu korištenja platforme OnlyFans. Tvrdila je da je u samo 12 sati spavala s 1057 muškaraca kako bi oborila svjetski rekord u najvećem broju seksualnih partnera u jednom danu.

Racija na Baliju i „Bangbus“

Blue je uhićena tijekom policijske racije u studiju za iznajmljivanje na Baliju, gdje se navodno snimao nedopušteni sadržaj. Postala je poznata organiziranjem seksualnih „izazova” u koje su bili uključeni brojni mladi muškarci. Svoj boravak na Baliju prethodno je najavila na društvenim mrežama porukom:

"Hej, dečki, oni koji idu na Schoolies i oni koji su jedva punoljetni, jedva vas čekam upoznati – a ja sam na Baliju, tako da točno znate što to znači."

Tijekom boravka iznajmila je autobus nazvan „Bangbus” za vrijeme školskih praznika. U njezinoj pratnji bilo je najmanje 17 muških turista britanske i australske nacionalnosti.

Istraga i postupanje vlasti

Kako navodi indonezijska policija, Blueina grupa je navodno stvarala „sadržaj koji sadrži pornografske ili nemoralne elemente”. Indonezija ima iznimno stroge zakone koji zabranjuju proizvodnju, distribuciju i javno prikazivanje pornografskog materijala.

Blue je puštena na slobodu, no putovnica joj je zaplijenjena te je predana imigracijskim vlastima do završetka istrage.

