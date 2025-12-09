Bonnie Blue, jednoj od najkontroverznijih porno glumica, prijeti 15 godina zatvora
Britanska kreatorica sadržaja za odrasle, Bonnie Blue, poznata po ekstremnim seksualnim „izazovima“, uhićena je na Baliju zbog navodne proizvodnje pornografije, čime je prekršila stroge indonezijske zakone
Jedna od najpoznatijih kreatorica sadržaja za odrasle Bonnie Blue (26), pravog imena Tia Billinger, pritvorena je u Indoneziji zbog navodne proizvodnje pornografskog materijala, čime je prekršila stroge zakone o moralu u zemlji s muslimanskom većinom. Ako bude proglašena krivom, prijeti joj maksimalna kazna od čak 15 godina zatvora.
Skandali i zabrana na OnlyFansu
Ova Britanka već je ranije ove godine izazvala veliku pozornost dokumentarcem "1000 muškaraca i ja: Priča o Bonnie Blue". Nakon skandala dobila je zabranu korištenja platforme OnlyFans. Tvrdila je da je u samo 12 sati spavala s 1057 muškaraca kako bi oborila svjetski rekord u najvećem broju seksualnih partnera u jednom danu.
Racija na Baliju i „Bangbus“
Blue je uhićena tijekom policijske racije u studiju za iznajmljivanje na Baliju, gdje se navodno snimao nedopušteni sadržaj. Postala je poznata organiziranjem seksualnih „izazova” u koje su bili uključeni brojni mladi muškarci. Svoj boravak na Baliju prethodno je najavila na društvenim mrežama porukom:
"Hej, dečki, oni koji idu na Schoolies i oni koji su jedva punoljetni, jedva vas čekam upoznati – a ja sam na Baliju, tako da točno znate što to znači."
Tijekom boravka iznajmila je autobus nazvan „Bangbus” za vrijeme školskih praznika. U njezinoj pratnji bilo je najmanje 17 muških turista britanske i australske nacionalnosti.
Istraga i postupanje vlasti
Kako navodi indonezijska policija, Blueina grupa je navodno stvarala „sadržaj koji sadrži pornografske ili nemoralne elemente”. Indonezija ima iznimno stroge zakone koji zabranjuju proizvodnju, distribuciju i javno prikazivanje pornografskog materijala.
Blue je puštena na slobodu, no putovnica joj je zaplijenjena te je predana imigracijskim vlastima do završetka istrage.
