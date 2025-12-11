Mladić (22) koji je napao dva strana radnika u Zagrebu, sin je poznate pjevačice?

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu objavilo je u srijedu da je 22-godišnjaku određen istražni zatvor zbog dva razbojništva počinjena iz mržnje.

Riječ je o mladiću koji je 6. prosinca u kratkom razmaku napao dvojicu dostavljača, stranih radnika iz Indije. Osim fizičkog napada, vrijeđao ih je po nacionalnoj osnovi.

Mladić za kojega mediji navode da je sin hrvatske pjevačice uhićen je dan nakon napada, a navodno je i ranije prijavljivan zbog niza incidenata, piše HINA.

Prvo je prišao prvom dostavljaču u Prilazu Grge Antunca, fizički ga napao udarajući ga više puta u glavu, vrijeđao ga po nacionalnoj osnovi, a zatim mu oteo novac i električni bicikl. Ubrzo je, navodi policijska prijava, u Ulici Roberta Frangeša Mihanovića na isti način napao i drugog dostavljača, također indijskog državljanina, kojemu je oduzeo novac i bicikl.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Razbojništvo iz mržnje

U DORH-ovom priopćenju stoji:

"Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu provelo je dokaznu radnju prvog ispitivanja hrvatskog državljanina (2003.) zbog dva kaznena djela razbojništva iz mržnje iz članka 230. stavka 1. u vezi s člankom 87. točkom 21. Kaznenog zakona, nakon čega je doneseno rješenje o provođenju istrage protiv okrivljenika.

Postoji osnovana sumnja da je okrivljenik 6. prosinca 2025., na području Zagreba, uslijed netrpeljivosti prema osobama drugog nacionalnog i etničkog podrijetla, s ciljem protupravnog prisvajanja tuđih pokretnih stvari, u dva navrata u kratkom vremenskom razmaku, prišao žrtvama državljanima Indije, koji su obavljali posao dostave na električnim biciklima, pri čemu ih je fizički napao udarajući ih više puta u predjelu glave te od njih uzeo i za sebe zadržao električne bicikle i određeni novčani iznos.

Sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu podnesen je prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela (članak 123. stavak 1. točka 3. Zakona o kaznenom postupku). Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i okrivljeniku odredio istražni zatvor", stoji u priopćenju.

POGLEDAJTE VIDEO: Trenutak izručenja ubojice iz Međimurja: Slovenska policija ga predala Hrvatskoj, čuvaju ga specijalci