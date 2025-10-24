Bojan Pavlović iz 'Superstara': 'Halid je moj uzor, zauvijek ću žaliti što ga nisam upoznao'

Mladi pjevač Bojan Pavlović, koji je pažnju javnosti osvojio sudjelovanjem u RTL-ovom glazbenom showu Superstar, i dalje niže uspjehe na glazbenoj sceni. Njegov najnoviji singl, koji je izašao prije samo nekoliko dana, već broji gotovo 400.000 pregleda na YouTubeu, a publika ne prestaje s oduševljenjem pratiti njegov rad. U razgovoru za Net.hr, Bojan je otkrio koliko mu je značilo sudjelovanje u Superstaru, koga smatra svojim uzorom, te kako mu obitelj daje snagu da svakodnevno ide dalje.

Koliko vam je značilo sudjelovanje u popularnom glazbenom showu Superstar?

Sudjelovanje u Superstaru mi je pomoglo da postanem vidljiviji u Hrvatskoj. No, jako puno radim, snimam nove pjesme, nastupam i želim opravdati ogromnu podršku mnogih koji mi svakodnevno pišu i bodre me u mojoj karijeri.

Kakvo je osjećaj stati na tako veliku pozornicu?

Predivan, pogotovo u emisijama uživo. Ipak, mislim da me natjecanje nije promijenilo. Ostao sam isti, skroman kao i prije.

Tko vam je glazbeni uzor?

Kao što mnogi već znaju, moj glazbeni uzor je Halid Bešlić. Njegove pjesme me inspiriraju i vode da idem njegovim koracima.

Nedavno ste pjevali na skupu u čast Halida Bešlića u Splitu. Kako je došlo do toga?

To ništa nije bilo planirano. Došao sam tamo samo zato što sam želio biti dio tog trenutka. Halid mi je oduvijek bio uzor, i po pjesmi i po dobrim djelima koja je činio. Organizatori su me vidjeli u publici i pozvali na scenu, a i supruga me pogurala naprijed. Isprva nisam htio, rekao sam: “Ja nisam ovdje zbog sebe.” No, publika me nagovorila i tako sam otpjevao jednu pjesmu, pa još jednu... I na kraju cijeli koncert! Taj trenutak, kad svi pjevaju i plaču zajedno, bio je nezaboravan. Uvijek ću žaliti što ga nikada nisam upoznao.

Kakve su reakcije bile nakon te večeri?

Burne. Telefoni nam nisu prestajali zvoniti nakon nastupa. Zvali su nas ljudi iz cijelog svijeta.

Kako publika reagira kada izvodite narodnjake?

Ljudima se to sve više sviđa. Kad pjevam narodnu glazbu kažu da sam u tome najbolji. Mnogo sam eksperimentirao i tražio svoj put, ali mislim da sam sada napokon pronašao svoju publiku. Sve moje pjesme, uključujući i najnoviju ‘Ako treba’ koja je u samo nekoliko dana skupila gotovo 400.000 pregleda, potpisuje poznati splitski skladatelj Ernest Pelaić s kojim imam izvrsnu suradnju.

Što bi poručili mladima koji žele uspjeti u glazbi?

Mislim da je sve moguće samo treba ulagati u sebe, biti uporan i davati publici ono što ona želi, ali da pritom i ti sam u tome uživaš.

Imate li neki ritual prije nastupa?

Nemam nikakav poseban ritual. Uvijek se prekrstim, podignem pogled prema nebu i kažem: “Bože, neka bude volja tvoja.” Tako je bilo i tijekom natjecanja.

Vaša obitelj vam je najveća podrška...

Apsolutno. Moja supruga i troje djece su mi najveći poticaj da radim i budem bolji. Uvijek plešu i pjevaju uz moje pjesme, a supruga se maksimalno trudi oko moje karijere.

Je li vam teško uskladiti obiteljske obaveze i glazbu?

Da, teško je, ali se trudimo da sve stignemo, koliko god da je naporno, važno mi je da nikad ne zapostavim njih i njihove potrebe.

Što bi voljeli ostvariti u budućnosti?

Volio bih svojoj obitelji i djeci omogućiti sve ono što ja nisam imao kao dijete. To mi je najveća želja i motiv da idem dalje.

