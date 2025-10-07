IMPRESIVNA IMOVINA /

Bogatstvo Halida Bešlića procjenjeno je na 13 milijuna eura

Bogatstvo Halida Bešlića procjenjeno je na 13 milijuna eura
×
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Halid je iza sebe ostavio bogatu imovinu

7.10.2025.
15:30
Viktorija Palić
Sanjin Strukic/pixsell
Legendarni pjevač Halid Bešlić preminuo je nakon duge i teške bolesti, ostavivši iza sebe ne samo glazbu koja će zauvijek ostati u srcima obožavatelja, već i imovinu vrijednu milijune.

Halidova nepokretna imovina procjenjuje se na impresivnih 13 milijuna eura. Kako je sam često znao reći, u svijet biznisa ušao je na nagovor prijatelja, no njegova imovinska kartica jasno pokazuje da je bio itekako uspješan poduzetnik.

Okušao se u građevini

Pjevač je posjedovao nekoliko stanova, veliko imanje blizu Sarajeva, a također je bio vlasnik hotela, benzinske pumpe i motela koje je uspješno iznajmljivao. Uz to, imao je i svoj brend kave, distribuciju energetskih pića, a čak je lansirao i vlastiti parfem nazvan "Miljacka", proizveden u ograničenoj seriji od 1.200 bočica.

Bogatstvo Halida Bešlića procjenjeno je na 13 milijuna eura
Foto: Damir Spehar/pixsell

Okušao se i u građevini, pa je tako izgradio stambenu zgradu u elitnom dijelu Sarajeva. 

"Sada iznajmljujem sve i živim od najamnine, tako je najbolje. Dođem samo ponekad i obiđem objekte da vidim je li sve u redu, i to je sve. Ma, bitno je da novac ide", izjavio je ranije u razgovoru za 24sata.

U Sarajevu je kupio i dva stana, za sebe i sina Dinu.

