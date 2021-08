KAKVA ČAST! / Megazvijezde u Dubrovniku: Legendarni Bob Geldof stigao u Hrvatsku i poveo - slavnog Queenovca!

Legendarni glazbenik, aktivist i glumac, Robert Frederick Zenon Geldof, poznatiji pod imenom Sir Bob Geldof ovoga vikenda posjetio je Dubrovnik. U društvu Rogera Taylora, bubnjara grupe Queen i supruge Jeanne Marine razgledao je grad te šetao Stradunom. Bob Geldof je osnovao The Boomtown Rats 1975. u Dublinu, a zbog njihove brze, glasne i bijesne glazbe i stava postali su sastavni dio punk scene. Diljem UK-a The Boomtown Rats su prvo turirali s Ramonesima i Talking Heads, uzdrmavajući status quo uz bendove poput Sex Pistols, The Clash, The Jam i The Stranglers.