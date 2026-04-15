Blanka Vlašić pokazala impresivnu formu: Njezini rezultati oduzeli dah pratiteljima

Naša najuspješnija atletičarka Blanka Vlašić (42) zamijenila je atletsku stazu s trkačkom. U svojoj zadnjoj Instagram objavi otkrila je da su pred njom "nova sezona i novi ciljevi".

Na fotografiji, Blanka je nasmiješena nakon očito napornog treninga, a otkrila je statistiku s aplikacije za trčanje. Pretrčala je zavidnih 8,72 kilometara za samo 50 minuta i 22 sekunde, održavajući prosječni tempo od 5:47 minuta po kilometru.

Blanka se od profesionalnog bavljenja atletikom oprostila u veljači 2021., no nikada nije napustila sport. Svoju predanost usmjerila je u nove uloge, posebice onu potpredsjednice Hrvatskog olimpijskog odbora.

Nedavno je objavljeno da je Vlašić imenovana međunarodnom ambasadoricom utrke World 10K Bengaluru u Indiji, koja okuplja Svjetske atletike nagrađene zlatom i elitu te entuzijaste iz cijelog svijeta.

