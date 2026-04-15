ATLETIČARKA U AKCIJI /

Blanka Vlašić pokazala impresivnu formu: Njezini rezultati oduzeli dah pratiteljima

Blanka Vlašić pokazala impresivnu formu: Njezini rezultati oduzeli dah pratiteljima
Foto:

Atletičarka Blanka Vlašić krenula se pripremati za novu sezonu i objavila zavidne rezultate s napornog treninga

15.4.2026.
22:40
Hot.hr
Naša najuspješnija atletičarka Blanka Vlašić (42) zamijenila je atletsku stazu s trkačkom. U svojoj zadnjoj Instagram objavi otkrila je da su pred njom "nova sezona i novi ciljevi". 

Na fotografiji, Blanka je nasmiješena nakon očito napornog treninga, a otkrila je statistiku s aplikacije za trčanje. Pretrčala je zavidnih 8,72 kilometara za samo 50 minuta i 22 sekunde, održavajući prosječni tempo od 5:47 minuta po kilometru. 

Blanka se od profesionalnog bavljenja atletikom oprostila u veljači 2021., no nikada nije napustila sport. Svoju predanost usmjerila je u nove uloge, posebice onu potpredsjednice Hrvatskog olimpijskog odbora.

Nedavno je objavljeno da je Vlašić imenovana međunarodnom ambasadoricom utrke World 10K Bengaluru u Indiji, koja okuplja Svjetske atletike nagrađene zlatom i elitu te entuzijaste iz cijelog svijeta. 

POGLEDAJTE VIDEO: Mlade obitelji se vraćaju u Imotsku krajinu: 'Kad sam saznao da sada ima desetoro djece, ostao sam iznenađen'

Blanka Vlašić
