Blanka Vlašić pokazala impresivnu formu: Njezini rezultati oduzeli dah pratiteljima
Atletičarka Blanka Vlašić krenula se pripremati za novu sezonu i objavila zavidne rezultate s napornog treninga
Naša najuspješnija atletičarka Blanka Vlašić (42) zamijenila je atletsku stazu s trkačkom. U svojoj zadnjoj Instagram objavi otkrila je da su pred njom "nova sezona i novi ciljevi".
Na fotografiji, Blanka je nasmiješena nakon očito napornog treninga, a otkrila je statistiku s aplikacije za trčanje. Pretrčala je zavidnih 8,72 kilometara za samo 50 minuta i 22 sekunde, održavajući prosječni tempo od 5:47 minuta po kilometru.
Blanka se od profesionalnog bavljenja atletikom oprostila u veljači 2021., no nikada nije napustila sport. Svoju predanost usmjerila je u nove uloge, posebice onu potpredsjednice Hrvatskog olimpijskog odbora.
Nedavno je objavljeno da je Vlašić imenovana međunarodnom ambasadoricom utrke World 10K Bengaluru u Indiji, koja okuplja Svjetske atletike nagrađene zlatom i elitu te entuzijaste iz cijelog svijeta.
