Blanka Vlašić objavila posebnu fotografiju sa sinom: Pokazala mu svoj najveći uspjeh

Iako rijetko dijeli trenutke iz privatnog života, Blanka Vlašić u zadnje vrijeme sve češće radi iznimke po tom pitanju, a jednu takvu iznimku napravila je i ovaj tjedan kada je sa pratiteljima podijelila fotografiju svog sina Monda.

Blanka je Mondu pokazivala ploču s njezinim imenom i prezimenom u koju su ugravirane njezine olimpijske medalje. Ploča se nalazi na splitskoj Zapadnoj obali, a spomenute olimpijske medalje je osvojila u Pekingu i Rio de Janeiru.

"Jednog dana mama će ti ispričati sve o tome. Moj mali čovječe', napisala je jedna od najuspješnijih hrvatskih sportašica.

Foto: Instagram

Maleni je na svijet došao 8. stuenog 2022. godine, a dobila ga je s Rubenom van Guchtom, belgijskim sportskim komentatorom.

"Mislim da čovjeka ništa ne promijeni kao dolazak prinove. Meni osobno se ništa ne može mjeriti s tim osjećajem. Mondo je poljuljao sva moja uvjerenja. Ja kao profesionalni sportaš uvijek sam bila sama sebi na prvom mjestu i to je OK bilo jer je to tako trebalo biti, budući da svoje tijelo i biće sam svakodnevno dovodila do krajnjih fizičkih i psihičkih granica. To je sad zauvijek gotovo, sad je jedno drugo biće na prvom mjestu", priznala je Blanka tada za medije.

