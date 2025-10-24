RIJETKO GA VIĐAMO /

Blanka Vlašić iznenadila fotografijom sina: Mali Mondo sve više nalikuje ocu
Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Iako sina drži podalje od medija i javnosti, Blanka je sada oduševila pratitelje rijetkom fotografijom mališana

24.10.2025.
11:07
Hot.hr
Ivana Ivanovic/pixsell
Iako se godinama već trudi svoj privatni život zadržati podalje od medija i javnosti, naša proslavljena atletičarka Blanka Vlašić (41) ovih je dana odlučila napraviti iznimku. 

Naime, nakon dužeg vremena, podijelila je rijetku fotografiju svog sina Monda, kojeg je odvela u slanu sobu u Splitu – mjesto koje brojni roditelji posjećuju sa svojom djecom zbog dobrobiti za dišni sustav.

Foto: Instagram

 

I premda lice svog mališana, koji će u studenom proslaviti treći rođendan, i dalje skriva od javnosti, iz fotografije koju je objavila putem Instagram Storyja jasno je kako Mondo, barem kad je riječ o frizuri, više nalikuje ocu, belgijskom novinaru Rubenu Van Guchtu (38), koji također ima svijetlu kosu. 

Sve glasnija nagađanja o kraju braka Blanke Vlašić i Rubena Van Guchta

Inače, Blanka i Ruben već neko vrijeme nisu viđeni zajedno u javnosti, što je potaknulo nova nagađanja o stanju njihova braka. Ruben je krajem prošle godine otkrio da su u otvorenom braku, a ubrzo su mediji počeli pisati i o drugoj ženi u njegovu životu.

Blanka se o svemu do sada još uvijek nije oglašavala, međutim, njezino nedavno pojavljivanje bez vjenčanog prstena mnoge je navelo na zaključak da je njihovom braku došao kraj. 

Podsjećamo, Blanka i Ruben vjenčali su se u svibnju 2022. godine, a šest mjeseci kasnije, na Blankin 39. rođendan, na svijet je stigao njihov sin Mondo.

 

