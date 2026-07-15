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ZABLISTALA U SREBRNOM /

Svi su gledali Blanku Matešu: Sa Zlatkom se prvi put pojavila u javnosti nakon njegove ostavke

Svi su gledali Blanku Matešu: Sa Zlatkom se prvi put pojavila u javnosti nakon njegove ostavke
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Za svečanu prigodu odabrala je usku midi haljinu u srebrnosivoj nijansi koja je naglasila elegantnu siluetu

15.7.2026.
14:29
Hot.hr
Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Svečano otvorenje 72. Splitskog ljeta okupilo je brojna poznata lica iz javnog i kulturnog života, a među uzvanicima su posebnu pozornost privukli Zlatko Mateša (76) i njegova supruga Blanka (46). Riječ je o njihovom prvom zajedničkom pojavljivanju u javnosti otkako je Mateša podnio ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora.

Bračni par stigao je na premijeru Verdijeve opere "Don Carlo", kojom je otvoreno ovogodišnje izdanje najznačajnije splitske kulturne manifestacije, te su rado pozirali okupljenim fotografima.

Svi su gledali Blanku Matešu: Sa Zlatkom se prvi put pojavila u javnosti nakon njegove ostavke
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Blanka ponovno oduševila modnim izdanjem

Ipak, modnim odabirom posebno se istaknula Blanka Mateša. Za svečanu prigodu odabrala je usku midi haljinu u srebrnosivoj nijansi koja je naglasila elegantnu siluetu. Drapirani dekolte i naramenice sa zlatnim detaljima dodatno su podigli cijelu kombinaciju, dok su zlatne narukvice, decentna ogrlica i sandale na visoku petu zaokružile sofisticiran izgled. Styling je upotpunila bijelom kožnom torbom, a kosu je nosila raspuštenu u laganim valovima.

Zlatko Mateša ostao je vjeran klasičnoj ljetnoj eleganciji. Odabrao je tamnoplavu košulju koju je kombinirao sa svijetlim hlačama ravnog kroja i tamnoplavim mokasinama od brušene kože.

Osim zajedničkih fotografija, Mateše su pozirale i u društvu ostalih uzvanika. Na otvorenju Splitskog ljeta bili su i Andro Krstulović Opara sa suprugom Danielom te Ivan Kuret sa suprugom Ivanom, koji su također uveličali početak ovogodišnje kulturne manifestacije.

Zlatko MatešaBlanka MatešaSplitsko Ljeto
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