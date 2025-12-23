Blanka Mateša oštro odgovorila na kritike o mužu: 'Sviđa mi se inteligencija, a ne krkani'

Blanka Mateša (45), splitska sveučilišna profesorica i pravna stručnjakinja, privukla je veliku pažnju javnosti nakon što je objavila romantičnu fotografiju sa suprugom, predsjednikom Hrvatskog olimpijskog odbora i bivšim premijerom Zlatkom Matešom (76). Iako je objava bila prožeta toplinom i jednostavnošću, ispod fotografije su se ubrzo pojavili i negativni komentari.

Jedan od komentara koji je posebno zapao za oko glasio je: “Što će ti taj djed???”. Blanka na uvredu nije ostala nijema te je jasno i odlučno odgovorila: “Sviđa mi se inteligencija, a ne krkani. A zašto ste Vi na profilu njegove supruge?”. Njezin odgovor brzo se proširio društvenim mrežama i izazvao brojne reakcije.

Romantična fotografija bez viška riječi

Na fotografiji snimljenoj u noćnom ambijentu Blanka pozira s osmijehom dok je suprug Zlatko grli s leđa, a u pozadini se naziru svjetla grada. Uz fotografiju je kratko napisala “MI” uz emotikon srca, čime je poručila koliko joj znači njihova povezanost i bliskost.

Blanka i Zlatko u prosincu slave drugu godišnjicu braka, a njihova veza od samog je početka bila pod povećalom javnosti zbog razlike u godinama. Ipak, Blanka je u više navrata isticala kako se ne obazire na komentare i predrasude, već da joj je najvažnija međusobna podrška i ljubav.

Osim privatnog života, Blanka Mateša iznimno je uspješna i profesionalno. Kao predstojnica Katedre za građansko pravo na Pravnom fakultetu u Splitu i ravnateljica Poslijediplomskog studija sportskog prava, gradi zapaženu akademsku karijeru. Nedavno je najavila pisanje knjige o pravnim aspektima umjetne inteligencije te s ponosom govorila o međunarodnim projektima koji Split očekuju 2026. godine.

Prošle veze i obiteljski odnosi

Blanka ima sinove Roka i Brunu iz braka s pokojnim profesorom Hrvojem Kačerom, dok je Zlatko Mateša iza sebe imao tri braka, iz kojih ima sina i kćer. Danas oboje naglašavaju da uživaju u stabilnom obiteljskom životu i zajedničkim trenucima.

