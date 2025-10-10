Bivši zaručnik Demi Lovato priveden zbog napada na majku, incident prenosio uživo

Američki glumac Max Ehrich (34), najpoznatiji po ulozi u sapunici Mladi i nemirni te po nekadašnjoj vezi s pjevačicom Demi Lovato (33), uhićen je na Floridi zbog optužbi za obiteljsko nasilje. Prema pisanju magazina People, Ehrich je priveden pod sumnjom da je fizički napao vlastitu majku, stariju od 65 godina.

Priveden i brzo pušten uz jamčevinu

Incident se dogodio u srijedu, 8. listopada, u ranim jutarnjim satima u obiteljskom domu na Floridi. Glumac je uhićen i odveden u zatvor okruga St. Lucie, no istog dana platio je jamčevinu od 1000 dolara te je pušten nešto prije 15 sati po lokalnom vremenu.

Svađu s majkom prenosio uživo

Prema policijskom izvješću do kojeg je došao TMZ, Ehrich je neposredno prije sukoba navodno zloupotrebljavao dušikov oksid. Tijekom incidenta, glumac je svađu s majkom prenosio uživo na društvenim mrežama. Uznemirena žena pobjegla je kod susjeda, koji su zatim pozvali policiju. Navela je da njezin sin "teško zloupotrebljava inhalante".

U izvješću se spominje i primjena Zakona Lea Bakera, koji se na Floridi koristi u slučajevima osoba s mentalnim poteškoćama kojima je potrebna hitna pomoć.

Zabrinjavajuće objave prije uhićenja

Samo nekoliko dana prije incidenta, Ehrich je na društvenim mrežama dijelio uznemirujuće objave. U posljednjoj je podijelio snimku zaslona s porukom “Srce mi je slomljeno:(”, a u opisu je naveo broj telefona svoje majke i pozvao pratitelje da joj šalju novac. Njegovi obožavatelji tada su izrazili zabrinutost i potaknuli ga da potraži stručnu pomoć.

Od zaruka s Demi Lovato do skandala

Podsjećamo, Ehrich je 2020. godine bio zaručen za pjevačicu Demi Lovato, nakon samo četiri mjeseca veze. Zaruke su, međutim, raskinute dva mjeseca kasnije. Izvor blizak paru tada je izjavio da je odluka bila teška, ali nužna kako bi se oboje mogli posvetiti vlastitim karijerama.

