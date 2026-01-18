Sudski kaos nakon smrti glumice: Bivši suprug osporava razvod i odbija predati imovinu

Dvije godine nakon smrti Shannen Doherty, njezin bivši suprug Kurt Iswarienko i dalje je u sudskom sporu s upraviteljima njezine imovine. Ljudi zaduženi za ostavinu pokojne glumice nastoje osigurati da 51-godišnji fotograf poštuje sporazum o razvodu koji su potpisali neposredno prije njezine smrti.

No u novim sudskim dokumentima, podnesenima u srijedu 14. siječnja, Iswarienkov odvjetnik tvrdi da je sporazum o razvodu predan pogrešnom sudu, čime dovodi u pitanje nadležnost suda u ovom slučaju, prenosi Us Weekly.

Zvijezda serije Beverly Hills, 90210 preminula je 13. srpnja 2024. u dobi od 53 godine, nakon gotovo desetljeća borbe s rakom, a kolege i obožavatelji i dalje je pamte s velikom ljubavlju.

Potpisala razvod dan prije smrti

Prema dostupnim informacijama, Doherty je sporazum o razvodu potpisala 12. srpnja 2024., dok je Iswarienko svoj potpis stavio dan kasnije, 13. srpnja. Sudac je dokument službeno odobrio 15. srpnja.

Iswarienko sada tvrdi da razvod uopće nije trebao biti proveden sudskim putem jer je smrt Shannen Doherty 13. srpnja automatski okončala brak, zbog čega, smatra, sud nema pravnu osnovu za provođenje odredbi sporazuma.

S druge strane, u dokumentima do kojih je došao Daily Mail, ostavina optužuje Iswarienka da se nije pridržavao nekoliko obveza iz presude o razvodu. Navodi se da do zadanog roka nije stavio na prodaju kuću u Dripping Springsu u Teksasu, vrijednu 1,5 milijuna dolara, koju su zajedno posjedovali, da navodno duguje više od 50.000 dolara te da nije vratio osobne stvari pokojne glumice.

Optužbe su iznesene u podnesku koji je podnio Chris Cortazzo, povjerenik Zaklade obitelji Shannen Doherty, u nastojanju da postane zakonski nasljednik s pravom provedbe presude između Doherty i Iswarienka. Podnesak je predan 24. studenoga i uključuje presudu o razvodu kao prilog.

