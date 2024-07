Joe Manganiello progovorio je nakon razvoda od Sofije Vergare. Razlozi za rastavu koje je Sofia iznijela u javnosti, kaže, nisu istiniti.

Glumica je tvrdila da su se razišli jer je Joe želio djecu, a ona to nije htjela. Joe je ovu tvrdnju demantirao.

"Ovo jednostavno nije istinito... Pokušali smo imati obitelj prvih godinu i pol", rekao je, prenosi Men's Journal.

Također je spomenuo da je par o i u najranijim danima razgovarao o djeci.

"I imali smo veliki razgovor odmah tijekom prvog mjeseca naše veze. Rekao sam 'Ako ne želiš imati više djece, onda razumijem, samo mi reci, to je u redu", ispričao je.

Glumac je također dodao da je Sofiji obećao da neće otići u slučaju da ne uspiju imati djecu, a kao razlog za rastavu navodi da su jedno za drugo počeli gubiti interes, a odnos im je zahladio.

Foto: Shutterstock Suprug Sofije Vergare, zgodni američki glumac, Joe Manganiello podrijetlom je Hrvat, barem sudeći po majci, djevojačko prezime njegove majke je Bračanov, dok mu je otac podrijetlom Talijan. Prezime Bračanov karakteristično je za otok Murter. Poznato je kako su se otočani početkom prošlog stoljeća doseljavali u Ameriku pa su vjerojatno tako i Joeovi preci stigli u Pittsburg, gdje je rođen prije 44 godinw.

Podsjećamo, Sofia je tvrdila da su se rastali jer se nisu mogli dogovoriti oko budućnosti svoje obitelji. Ispričala je da im se brak raspao jer je Joe bio mlađi od nje i htio je djecu, a ona nije htjela biti stara mama.

"Mislim da to nije fer prema bebi. Poštujem onoga tko to može napraviti, ali to više nije za mene", rekla je za El País.

Joa je zasmetalo ga je što ga ovakve izjave u javnosti predstavlja u krivome svjetlu.

"Da me se predstavlja kao da sam imao neku vrstu krize srednjih godina i nakon devet godina, obratio sam se nekome i dao mu ultimatum 'Učini nešto potencijalno nezdravo svom tijelu ili odlazim?' Takav nikad nisam bio", rekao je.

Podsjećamo, par se razišao 2023. godine, a u braku su bili sedam godina. Par se vjenčao u studenom 2015. godine, a Sofia je prvo i jedino dijete dobila još 1991. godine. Sina Manola rodila je u Kolumbiji sa samo 18. godina, s tadašnjim partnerom Joeom Gonzalezom kojega je upoznala u srednjoj školi.

