Srpska turbo folk pjevačica Marina Radosavljević pretučena je u noćnom klubu u Vrnjačkoj Banji. Njezin bivši ljubavnik nije se libio dići ruku na nju pred brojnim svjedocima koji su u sitnim jutarnjim satima bili za šankom, zajedno s pjevačicom.

Jako potresena i s teškim tjelesnim ozljedama pjevačica Granda brutalni je napad iz bolnice u Kraljevu prijavila Kuriru, u detalje opisavši nemili događaj. "Bila sam s prijateljicom i njezinim prijateljima. Tu su prilazili neki momci poznanici moje prijateljice. Uglavnom su oko nas bili ljudi iz Banje. Uočila sam ga kada sam ulazila. Prošao je kraj mene. Kada sam izašla iz VIP lože u donji dio, zadržala sam se kod šanka. Tu je bilo cijelo društvo. Nisam ga više vidjela pa sam mislila da je otišao kući. Kada sam pogledala na sat bilo je 15 do tri i planirala sam krenuti kući. On je u jednom trenutku razmaknuo okupljene i nokautirao me. Pala sam u nesvijest, kažu mi da sam progutala jezik. Prijateljica je samo vidjela krv, a ja se dalje ničeg ne sjećam jer sam pala u nesvijest. Jedino sam kroz izmaglicu vidjela kako bježi. Stavili su me na nosila i odnijeli", potresno će Marina Radosavljević za Kurir koji je objavio fotografije njezina lica.





Napad je prijavila policiji, no policajci ga nisu uspjeli pronaći. Nasilnik I.T. na koncu je sam ušetao u policijsku postaju u Kraljevu i priznao što je učinio. Ovisno o tome postoji li opasnost od ponavljanja kaznenog djela, odlučit će se hoće li mu biti određen pritvor ili će se braniti sa slobode.

Nije prvi put na meti nasilnika

Nesretna Marina u veljači je pretrpjela još jedan brutalni napad kada su je na parkingu u večernjim satima napala dvojica muškaraca. "Večeras mi se dogodila jako strašna stvar, strašna za svaki nježniji spol, a onda za žennu koja se bavi javnim životom, muzikom najpoštenije. U nevjerici sam, ali sam dobro i stabilno psihički, toliko da pokušaj zastrašivanja, prebijanja i eventualnog ubojstva mogu podvesti pod kukavičluk (…) Jesmo li mi u Teksasu ili Vrnjačkoj Banji, Srbiji?! Večeras nakon što sam se parkirala ispred lokala u kojem sam trebala nastupiti, izašla sam iz auta, a dva su me krupnija, maskirana muškarca, bez ikakve verbalne konverzacije napala. Jedan je nespretno prskao suzavac, a drugime oborio i obojica su me tukla pendrekom bez, bilo kojih meni znanih motiva", napisala je tada pjevačica na svom Instagramu uz ovu fotografiju.

Napad ju nije spriječio da ode u kafić i održi ugovoreni nastup.