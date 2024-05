Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa vjenčali su se na raskošnom kraljevskom vjenčanju održanom u kapelici St. George u dvorcu Windsor na današnji dan prije šest godina. Godinama nakon, uživaju u skladnom braku u kojemu su dobili dvoje djece - sina Archieja i kćer Lilibet.

Glasnogovornik kraljice Elizabete II od 1988. do 2000. godine, Dickie Arbiter na Times Radiju je izjavio da vjeruje da se par ne bi vjenčao da je princeza Diana živa, prenosi The Mirror. "Da je Diana živa, za ovo će me možda mnogi kritizirati, sumnjam da bi Harry oženio Meghan", rekao je Dickie.

Princ Harry i Meghan Markle vjenčanje

Napomenuo je da vjeruje da bi Harry išao drugim životnim putem da mu je majka sada živa. "Diana je bila jako pažljiva prema svojim dečkima, oni su bili njezini dečki. Štitila ih je, a zaštitila bi ih od bilo koga za koga je smatrala da nije prava osoba", zaključio je Dickie.

