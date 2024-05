Na današnji dan prije šest godina, 19. svibnja 2018., u kapelici St. George u dvorcu Windsor, princ Harry i Meghan Markle izrekli su sudbonosno 'da'.

Punih šest godina kasnije, uživaju u skladnom braku u kojem su dobili dvoje djece - sina Archieja i djevojčicu Lilibet.

Slavni par navodno će ovu godišnjicu proslaviti, a ceremonija bi mogla biti prilika da se poprave napeti odnosi u kraljevskoj obitelji, piše The Mirror.

Foto: Profimedia Princ Harry i Meghan Markle vjenčanje

"Obično kraljevska obitelj ne shvaća olako godišnjice braka te često vidimo objave na društvenim mrežama. Bit će zanimljivo vidjeti hoće li se to dogoditi i ove godine. Ako ne učine, to još jednom pokazuje koliko su podijeljeni, a ako se dogodi, onda to doživljavam kao ruku pomirenja", rekao je bivši kraljevski batler, Grant Harrold, za The Mirror.

Ipak, Grant vjeruje da će Harry i Meghan godišnjicu braka proslaviti daleko od očiju javnosti.

Foto: Profimedia Vjenčanje princa Harryja i Meghan Markle

"Proslava će vjerojatno biti iza zatvorenih vrata, možda večera s prijateljima ili samo njih dvoje. Možda će rekreirati večeru s pečenom piletinom koju su imali one noći kad su se zaručili u kolibi u Windsoru", objasnio je.

Batler je također otkrio da je Harry kao suprug izuzetno romantičan, stoga se vjeruje da će svojoj supruzi pripremiti posebno iznenađenje.

Foto: Profimedia Princ Harry i Meghan Markle vjenčanje

"Princ Harry je uvijek bio vrlo romantičan. Kad je išao na spojeve, bio je jako drag i pravi džentlmen. Vrlo je tradicionalan i romantičar u srcu", rekao je batler.

Podsjetimo, nedugo nakon vjenčanja, Harry i Meghan odrekli su se kraljevskih titula i preselili u SAD gdje trenutačno žive i odgajaju svoju djecu. Odnos s ostatkom obitelji od tada se značajno pogoršao, a tome je svakako doprinio i dokumentarac koji je par snimio, zajedno s Harryjevim memoarima i intervjuom s Oprah Winfrey, koji je u javnost iznio dugo čuvane i neželjene detalje iz obitelji.

