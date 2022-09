Osoblje je tvrdilo da su ih Sussexi izigrali. U The New York Postu smatraju kako se to odnosi na činjenicu da je Meghan predstavila Netflixu projekt još 2018., dok je još službeno bila dio kraljevske obitelji. Harry je pak tvrdio da nisu razmišljali o udruživanju sa streaming servisom sve dok nisu napustili kraljevske dužnosti. Bivši djelatnici rekli su Low da vjeruju da je Meghan sama izmanipulirala i konstruirala priču o tome da ju je kraljevska obitelj odbacila kako bi odgovarala kasnijoj priči koju su ona i Harry ispričali kada su napustili svoje uloge viših članova kraljevske obitelji – uključujući i tvrdnju da je razmišljala o samoubojstvu i da su je ignorirali kada je potražila pomoć.