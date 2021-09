Bivša žena Luke Rajića, Borna Kotromanić, komentirala je na Instagramu izjavu predsjednika RH Zorana Milanovića o koroni na presici koja je dogodila 10. rujna:

"Želimo iskorijeniti Covid. To je očito nemoguće. Svaki dan počnem dan sa CNN-om i tih par kanala da gledam jesam ja normalan ili su oni poludjeli. To sijanje panike je šteta. Nema apsolutne sigurnosti. Nema života bez rizika. Ljudi obolijevaju od tisuće drugih ozbiljnijih stvari i dok se to događa, mi pričamo o Covidu godinu i pol dana. Ajde godinu dana, odobravam, bio sam za to", rekao je Milanović za N1. Na pitanje novinara u snimci jesmo li dovoljno procijepljeni, Milanović je rekao:

"Ma baš me briga, dovoljno smo procijepljeni. Svi to znaju. Nećemo ići više od 50 posto. Neka nas ograde žicom, što neće napraviti. Iz njihove perspektive mi smo dovoljno procijepljeni", kazao je Milanović u snimci koju je objavila Borna.

Borna poštuje predsjednika

Ona je nakon toga na Instagramu napisala: "Predsjedniče, nakon ovoga ja te obožavam". Većina njezinih obožavatelja složila se s influencericom te su mu dodali epitete da je "kralj", "direktor".

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Podsjetimo, Borna Kotromanić poznata je po braku s poduzetnikom Lukom Rajićem. Svog tadašnjeg supruga upoznala je u zagrebačkom fitness centru. Zaljubili su se preko ušiju, a Rajić je nakon samo pola godine veze zaprosio svoju tadašnju djevojku i to baš na njezin 25. rođendan.

Vjenčali su se u Dubrovniku 1996. godine, a rastali se 2004. Njihov razvod spominje se kao jedan od najskupljih u hrvatskoj javnosti. Razvodom joj je navodno pripalo 40 milijuna eura. U svojim četrdesetima, Borna je odlučila postati modna dizajnerica. Haljine s Borninim postpisom stajale su oko 5000 kuna. No, uskoro joj i taj posao propada. Borna se počela prozivati životnom savjetnicom. Do danas je zadržala to uvjerenje pa redovito sa svojim obožavateljima dijeli životne savjete. Ima četvoricu sinova - Luku, Bornu, Frana i Rafaela.