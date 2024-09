Magistrica Ena Friedrich otkriva: Draži joj je OnlyFans od rada u struci

U svijetu online platformi za odrasle, malo je Hrvatica koje pod svojim pravim imenom dijele sadržaj, no Ena Friedrich Kiš (37) nije među njima. Ova Zagrepčanka, koja je na OnlyFansu aktivna dugi niz godina, priznaje da se od zarade na ovoj platformi može pristojno živjeti, a intenzivno objavljuje eksplicitni sadržaj već četiri godine, isključivo za svoje pretplatnike. Ena je bivša Playboyeva zečica, što joj je, uz dugogodišnje iskustvo na društvenim mrežama, pomoglo da izgradi svoju publiku.

Ena Friedrich njezino je umjetničko ime, a kako nam je otkrila, to ime izabrala prije dvadeset godina, kada je prvi put otvorila profil na društvenim mrežama. Njezino djevojačko prezime, Čobanov, nije bilo jednostavno za izgovoriti, posebno strancima, pa je odabrala prezime Friedrich, nadahnuta slavnim filozofom Friedrichom Nietzscheom. Danas je Ena udana žena. U braku je s Danijelom Kišom s kojim ima i trogodišnje dijete. Evo što nam je još otkrila bivša Playboyeva zečica.

Po zanimanju ste magistrica povijesti umjetnosti. Kako ste donijeli odluku da se ne bavite poslom u struci?

Jedno vrijeme sam radila u struci, ali otkako sam se preselila u Zagreb i krenula s poslom modela, u potpunosti sam zanemarila rad u struci. Nije mi žao jer mislim da posao kojim se trenutačno bavim ima rok trajanja, a kustosica u muzeju ili galeriji mogu biti i pod stare dane

Jeste li se suočili s nekim neumjesnim komentarima na račun vašeg zanimanja?

Često se susrećem s osuđivanjem zbog svojih fotografija po društvenim mrežama i snimkama. Dosta ljudi misli da to radim da zadovoljim svoju potrebu za lajkovima, da sam iskompleksirana i tako hranim ego i plijenim pažnju. Neki mi spočitavaju da ne bi smjela objavljivati takve foografjer sam prestara i da majke to ne mogu raditi. Neki pak misle da je to pogrešno, nemoralno.. Neki jednostavno misle da sam preružna da bi se bavila s tim.

Kako izgleda vaš radni dan?

Zadnjih mjeseci sam fokusirana na fotografiranja i snimanja sadržaja za društvene mreže, kao i za custom videa i fotografije za OnlyFans, za koji radim I video pozive. Radni dan mi započinje ujutro kada se probudim s video pozivima i videima koja snimam na zahtjev svojih pratitelja. Ako uz to imam i snimanje za neki brand za reklame, to mi oduzme dosta vremena i budem gotova tek tokom noći. Muž mi dosta pomaže sa snimanjima koja bi trajala daleko dulje da svaki put moram tražiti fotografa koji bi bio slobodan u terminu koji mi odgovara.

Kako provodite slobodno vrijeme?

Dosta vremena provodimo skupa na snimanjima, al najdraže nam je kad izgasimo mobitele i provodimo vrijeme s bebom. Ni on ni ja nismo za neke lude provode ni izlaske. Radije se zavučemo pod deku i pogledamo neki dobar film.

Majka ste. Kako balansirate privatni i poslovni život?

Vrijeme za dijete i muža uvijek nađem jer ne želim propustiti priliku da gledam svoju bebu kako odrasta. Radim kada je mali na čuvanju kod moje ili muževe mame. Nemamo dadilju, jer radije uzmem slobodno od posla nego da se potpuno posvetim radu, a dijete mi netko drugi odgaja.

Koliko zarađujete objavom sadržaja na OnlyFansu? Pokriva li taj izvor prihoda sve troškove života?

Zarađujem ovisno koliko se taj mjesec trudim. Naravno, o tome ovisi i kvaliteta mog sadržaja, učestalost objava i suradnje s drugim curama koje su mojim pratiteljima zanimljive.

Što biste savjetovali osobama koje žele zarađivati objavom sadržaja na platformi OnlyFans?

Svim osobama koje bi htjele raditi ovakav posao bih savjetovala da ne očekuju da će im novci padati s neba samo zato što su objavile golišave fotografije. Riječ je o poslu koji zahtjeva puno vremena i truda. Curama bi savjetovala da razmisle dobro hoće li se moći nositi s vrijeđanjima po internetu prije nego se lakomisleno upuste u to. Ako su imalo labilne osobe, objave takvog sadržaja nisu za njih.

S Kristinom Mandarinom ste se prije nekoliko godina upustili u promociju intimnog sadržaja na OF-u. U kakvom ste odnosu danas i što kažete na vijest da je postala majka?

Već nekoliko godina nisam u kontaktu s Kristinom Mandarinom. Čula sam da se odselila, ali nije se javljala otkako je otišla. Ne znam je l' dobila dijete i je l' ostala u vezi s dečkom, jer sve informacije koje imam su samo iz medija i ljudi koje ne poznam dobro. Ako nije riječ o neutemeljenim tračevima, naravno da mi je drago sto je dobila bebu. Mislim da će biti odlična majka jer je jako draga i emotivna osoba.

Bojite li se da će vas vaše dijete jednoga dana osuditi zbog posla kojim se bavite?

Vjerujem da će se moje dijete jednog dana sigurno pronaći u situaciji da ga netko osuđuje. Hoće li to biti zbog posla koji radim, zbog tetovaža, zbog mog izgleda, zbog čarapa koje će taj dan nositi… Razlog će se uvijek pronaći ako ga netko bude htio izopćiti. Ne želim živjeti u strahu od drugih i prilagođavati se nepoznatim ljudima jer sto bilo kad bi bilo. Ono što mogu je pokušati odgojiti svoje dijete tako da bude dobar, pažljiv, tolerantan dečko i da se ne ponaša prema drugoj djeci onako kako ne bi htio da se oni ponašaju prema njemu.

