32-godišnja glumica i bivša zaručnica Vladimira Klička, Hayden Panettiere sada je trijezna nakon što se privatno borila s ovisnošću o opioidima i alkoholu.

Teška konzumacija droga zvijezde Nashvillea poklopila se s njezinom nasilnom vezom s Brianom Hickersonom, s kojim je izlazila četiri godine.

Teško razdoblje

Glumica je za People rekla: "Bilo je to vrlo mračno i komplicirano razdoblje u mom životu, ali mnoge žene prolaze kroz ono što sam ja prošla i želim da ljudi znaju da je u redu tražiti pomoć."

Panettiere je počela izlaziti s Hickersonom 2018. Sljedeće godine dobila je zaštitu jer je on optužen za obiteljsko nasilje. 2021. Hickerson je otišao u zatvor zbog incidenta obiteljskog nasilja nad glumicom. Nakon što je pušten, nastavili su se družiti.

U ožujku su bili uključeni u tučnjavu ispred bara. "To nije bilo moje najbolje ponašanje, to nije bilo ničije najbolje ponašanje, ali nije bilo tako ludo kao što je izgledalo i svi su OK", rekla je Panettiere o incidentu.

Panettiere kaže da su ona i Hickerson prijatelji. "Ništa od toga nije u redu i želim biti sigurna da to svi znaju. On je otišao na liječenje i odslužio je svoje, a ja pokušavam živjeti", objašnjava ona.

Korištenje droge

Kad je Nashville završio 2018. nakon šest sezona, glumica je dublje pala u opioide i alkohol.

"Htjela sam se zabavljati, htjela sam raditi sve što nisam smjela", prisjeća se Panettiere. "Gluma je bila moj život, ali osjećala sam se toliko loše zbog sebe da sam izgubila povjerenje u sebe, a to je vrlo štetno. Ideja o nepostojanju odgovornosti bila je vrlo privlačna u to vrijeme."

Panettiere, koja je počela glumiti s 5 godina u One Life to Live, kaže da joj je netko iz njezinog tima prvi put ponudio "pilule za sreću" kada je imala 15 godina. "Trebali su me činiti živahnom tijekom intervjua", prisjeća se ona. "Nisam imala pojma da to nije dobro, niti koja bi mi se vrata otvorila kada je u pitanju moja ovisnost."

Glumica je počela piti i povremeno uzimati opioide, ali kaže: "Spasilo je to što nisam mogla biti neuredna dok sam bila na setu i radila. Ali stvari su stalno izmicale kontroli izvan seta i kako sam starila, droga i alkohol postali su nešto bez čega gotovo nisam mogla živjeti."

Dijete s Vladimirom Kličkom

Panettiere je 2014. rodila kćer Kayu, koju ima s bivšim zaručnikom, Vladimirom Kličkom, no godinama je patila od teške postporođajne depresije.

"Nikada nisam imala osjećaj da želim nauditi svom djetetu, ali nisam htjela provoditi vrijeme s njom", kaže Panettiere, napominjući da je bila trijezna tijekom trudnoće, ali da se nakon Kayina rođenja bolest vratila. "Postojala je samo ova siva boja u mom životu", dodala je.

Panettiere se prvi put liječila od depresije 2015., ali nije prestala piti. Njena veza s Kličkom je završila. "Nije želio biti u mojoj blizini", prisjeća se ona. "Nisam željela biti u svojoj blizini, ali s opijatima i alkoholom činila sam sve kako bih se na trenutak osjećala sretnom. Tada bih se osjećala gore nego prije. Bila sam u ciklusu samouništenja ."

2018. poslala je Kayu da živi s Kličkom u Ukrajini. "Bila je to najteža stvar koju sam ikada morala učiniti, ali htjela sam joj biti dobra mama, a to ponekad znači, pustiti ih." Panettiere je nastavila piti: "Imala bih drhtavicu kad bih se probudila i mogla sam funkcionirati samo pijuckajući alkohol."

Glumica je bila i hospitalizirana zbog žutice. "Liječnici su mi rekli da će mi jetra otkazati. Više nisam bila 20-godišnjakinja koja se mogla samo tako vratiti. Mislila bih da sam dotaknula dno, ali onda bi se otvorila vrata zamke", sjeća se ona.

Panettiere se vratila liječenju depresije 2020. Prošle godine bila je na terapiji traume i bolničkom liječenju. Sada je trijezna i nije u braku te se vratila na set, ponavljajući svoju ulogu Kirbyja u Vrisku 6. "Ovo nije bilo lako i bilo je puno uspona i padova, ali ne žalim ni zbog najružnijih stvari koje su mi se dogodile. Osjećam se nevjerojatno ispunjeno. I osjećam se kao da imam drugu priliku", kaže Panettiere o svom putu.